У Луцьку на автостанції чоловік до смерті побив пенсіонера
Сьогодні, 09:39
Поліцейські затримали фігуранта, який наніс смертельні тілесні ушкодження лучанину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 4 липня, близько 22 години, в обласному центрі.
До поліції надішло повідомлення від медиків, що до них доставили лучанина, 1955 року народження, якого побив невідомий. Чоловік мав важку черепно-мозкову травму та інші ушкодження, від яких згодом помер.
Як стало відомо з власних джерел інтернет-виданню ВолиньPost, трагічна подія сталась на автостанції у Луцьку. Безхатько до смерті побив 70-річного чоловіка.
Поліцейські встановили особу нападника. Правоохоронці з’ясували, що мешканець Луцького району, 1988 року народження, наразі з незрозумілих причин вчинив бійку з потерпілим, завдавши йому тілесних ушкоджень. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосять зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 4 липня, близько 22 години, в обласному центрі.
До поліції надішло повідомлення від медиків, що до них доставили лучанина, 1955 року народження, якого побив невідомий. Чоловік мав важку черепно-мозкову травму та інші ушкодження, від яких згодом помер.
Як стало відомо з власних джерел інтернет-виданню ВолиньPost, трагічна подія сталась на автостанції у Луцьку. Безхатько до смерті побив 70-річного чоловіка.
Поліцейські встановили особу нападника. Правоохоронці з’ясували, що мешканець Луцького району, 1988 року народження, наразі з незрозумілих причин вчинив бійку з потерпілим, завдавши йому тілесних ушкоджень. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосять зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на автостанції чоловік до смерті побив пенсіонера
Сьогодні, 09:39
В Україні сезон лохини стартував із доволі високих цін
Сьогодні, 07:15