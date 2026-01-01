У Луцьку на автостанції чоловік до смерті побив пенсіонера

У Луцьку на автостанції чоловік до смерті побив пенсіонера
Поліцейські затримали фігуранта, який наніс смертельні тілесні ушкодження лучанину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 4 липня, близько 22 години, в обласному центрі.

До поліції надішло повідомлення від медиків, що до них доставили лучанина, 1955 року народження, якого побив невідомий. Чоловік мав важку черепно-мозкову травму та інші ушкодження, від яких згодом помер.

Як стало відомо з власних джерел інтернет-виданню ВолиньPost, трагічна подія сталась на автостанції у Луцьку. Безхатько до смерті побив 70-річного чоловіка.

Поліцейські встановили особу нападника. Правоохоронці з’ясували, що мешканець Луцького району, 1988 року народження,  наразі з незрозумілих причин вчинив бійку з потерпілим, завдавши йому тілесних ушкоджень. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі оголосять зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 КК України.


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Теги: Луцьк, побиття, смерть
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