На Волині судять жінку, яка продала 6-річного сина за $25 тисяч: що відомо
Сьогодні, 08:20
У Луцьку перед судом постала жінка, яка намагалася за 25 тисяч. доларів продати свого шестирічного сина.
Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.
"Судять волинянку, яка продала 6-річного сина за 25 000 доларів США", – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, 38-річна жінка, яка була раніше судима за вчинення крадіжок, не хотіла піклуватися про свого сина та вирішила його продати.
У березні 2026 року вона домовилася про передачу сина покупцю за грошову винагороду, "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів про усиновлення".
"Продаж" дитини відбувся 17 квітня 2026 року в Луцьку. Після одержання грошей правоохоронці затримали жінку.
Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу). Обвинувачена перебуває під вартою.
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Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.
"Судять волинянку, яка продала 6-річного сина за 25 000 доларів США", – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, 38-річна жінка, яка була раніше судима за вчинення крадіжок, не хотіла піклуватися про свого сина та вирішила його продати.
У березні 2026 року вона домовилася про передачу сина покупцю за грошову винагороду, "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів про усиновлення".
"Продаж" дитини відбувся 17 квітня 2026 року в Луцьку. Після одержання грошей правоохоронці затримали жінку.
Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу). Обвинувачена перебуває під вартою.
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