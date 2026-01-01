На Волині судять жінку, яка продала 6-річного сина за $25 тисяч: що відомо

На Волині судять жінку, яка продала 6-річного сина за $25 тисяч: що відомо
У Луцьку перед судом постала жінка, яка намагалася за 25 тисяч. доларів продати свого шестирічного сина.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

"Судять волинянку, яка продала 6-річного сина за 25 000 доларів США", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 38-річна жінка, яка була раніше судима за вчинення крадіжок, не хотіла піклуватися про свого сина та вирішила його продати.

У березні 2026 року вона домовилася про передачу сина покупцю за грошову винагороду, "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів про усиновлення".

"Продаж" дитини відбувся 17 квітня 2026 року в Луцьку. Після одержання грошей правоохоронці затримали жінку.

Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу). Обвинувачена перебуває під вартою.

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Теги: суд, покарання
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