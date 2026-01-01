На Волині судять жінку, яка продала 6-річного сина за $25 тисяч: що відомо

У Луцьку перед судом постала жінка, яка намагалася за 25 тисяч. доларів продати свого шестирічного сина.Про це повідомила Волинська обласна прокуратура."Судять волинянку, яка продала 6-річного сина за 25 000 доларів США", – йдеться у повідомленні.За даними прокуратури, 38-річна жінка, яка була раніше судима за вчинення крадіжок, не хотіла піклуватися про свого сина та вирішила його продати.У березні 2026 року вона домовилася про передачу сина покупцю за грошову винагороду, "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів про усиновлення"."Продаж" дитини відбувся 17 квітня 2026 року в Луцьку. Після одержання грошей правоохоронці затримали жінку.Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу). Обвинувачена перебуває під вартою.