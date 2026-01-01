Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні

Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Смертельна аварія на Ковельщині: поліцейські розслідують обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 1 години ночі в с. Новий Двір.

Тут водій ВАЗ, мешканець Турійська, 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Від удару  Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де з ним зіткнувся мотоцикліст.

Внаслідок аварії загинув водій і пасажир ВАЗ, 2002 року народження. Четверо пасажирів ВАЗ потрапили в лікарню. Це мешканці Ковельського району: три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження та чоловік 1997 року народження. 

Керманич ВАЗ мав стан сп’яніння, по решті осіб інформація встановлюється.

Також внаслідок аварії травми отримали водій і пасажирка мотоцикла.

Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документування наслідків та встановлення обставин.

Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.4 ст. 286-1 КК України.
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні




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Теги: Волинь, ДТП
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