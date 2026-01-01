Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Сьогодні, 09:18
Смертельна аварія на Ковельщині: поліцейські розслідують обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 1 години ночі в с. Новий Двір.
Тут водій ВАЗ, мешканець Турійська, 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Від удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де з ним зіткнувся мотоцикліст.
Внаслідок аварії загинув водій і пасажир ВАЗ, 2002 року народження. Четверо пасажирів ВАЗ потрапили в лікарню. Це мешканці Ковельського району: три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження та чоловік 1997 року народження.
Керманич ВАЗ мав стан сп’яніння, по решті осіб інформація встановлюється.
Також внаслідок аварії травми отримали водій і пасажирка мотоцикла.
Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документування наслідків та встановлення обставин.
Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.4 ст. 286-1 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 1 години ночі в с. Новий Двір.
Тут водій ВАЗ, мешканець Турійська, 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Від удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де з ним зіткнувся мотоцикліст.
Внаслідок аварії загинув водій і пасажир ВАЗ, 2002 року народження. Четверо пасажирів ВАЗ потрапили в лікарню. Це мешканці Ковельського району: три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження та чоловік 1997 року народження.
Керманич ВАЗ мав стан сп’яніння, по решті осіб інформація встановлюється.
Також внаслідок аварії травми отримали водій і пасажирка мотоцикла.
Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документування наслідків та встановлення обставин.
Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.4 ст. 286-1 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на автостанції чоловік до смерті побив пенсіонера
Сьогодні, 09:39
Смертельна аварія на Волині: двоє загиблих, ще четверо - у лікарні
Сьогодні, 09:18
В Україні сезон лохини стартував із доволі високих цін
Сьогодні, 07:15