В Україні сезон лохини стартував із доволі високих цін

В Україні сезон лохини стартував із доволі високих цін
Ще наприкінці минулого тижня українські садівники розпочали збирання врожаю лохини відкритого ґрунту, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Цього року сезон стартував приблизно в ті самі терміни, що й торік. Водночас відпускні ціни на цю ягоду вже є суттєво вищими, ніж в аналогічний період минулого року.

На сьогодні пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку залишається досить обмеженою. Водночас попит на цю ягоду оцінюється як доволі високий. Оптові партії лохини відкритого ґрунту наразі надходять у продаж по 380–450 грн/кг ($8,49–10,05/кг). Більш масові поставки лохини з українських господарств очікуються вже з наступного тижня.

При цьому варто зазначити, що на сьогодні ціна на лохину в Україні вже в середньому на 27% вища, ніж на початку сезону 2025 року. Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період достигання цієї ягоди.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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