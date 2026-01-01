Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 5 липня.

Так вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 11 і 4 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,80 (+4 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,08 (+11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (+4 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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