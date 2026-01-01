Магнітні бурі: прогноз на 5 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки і вплив на людей і техніку.У неділю, 5 липня, очікується помітне посилення сонячної активності. За прогнозами фахівців, Землю охопить магнітна буря з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі збурення вважаються сильними та можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.