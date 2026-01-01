Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня. Долар втратив аж 24 коп. Євро зменшився на 6 коп. Злотий залишився без змін.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,56 (-24 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (0 коп.).
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Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,56 (-24 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (0 коп.).
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