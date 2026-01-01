Зеленський запропонував Федорову нову посаду

Зеленський запропонував Федорову нову посаду
Після серії кадрових рішень у владі нову посаду може отримати й колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього відеозвернення.

За словами Зеленського, він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу.

"Була зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави", - сказав президент.

Водночас Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію.

Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на питання журналістів, чи погодився Федоров на нову посаду, припустив, що між Зеленським там екс-міністром ще буде розмова.

Кадрові зміни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Водночас глава держави повідомив про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, а також анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу.

Раніше Федоров розповідав, що президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.


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Теги: Федоров
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