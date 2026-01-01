Зеленський запропонував Федорову нову посаду

Михайло Федоров.



Про це повідомляє Володимира Зеленського під час вечірнього відеозвернення.



За словами Зеленського, він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу.



"Була зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави", - сказав президент.



Водночас Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію.



Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на питання журналістів, чи погодився Федоров на нову посаду, припустив, що між Зеленським там екс-міністром ще буде розмова.



Кадрові зміни



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Водночас глава держави повідомив про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, а також анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу.



Раніше Федоров розповідав, що президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після серії кадрових рішень у владі нову посаду може отримати й колишній міністр оборониПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Українипід час вечірнього відеозвернення.За словами Зеленського, він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу."Була зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави", - сказав президент.Водночас Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію.Радник президента, відповідаючи на питання журналістів, чи погодився Федоров на нову посаду, припустив, що між Зеленським там екс-міністром ще буде розмова.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив проВодночас глава держави повідомив про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, а також анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу.Раніше Федоров розповідав, що президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

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