Доходи від туризму на Волині зростають: скільки отримали місцеві бюджети





Про це 21 липня повідомили в головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області, пише



Наразі показники сплати туристичного збору на 401 тисячу гривень перевищують аналогічні результати 2025 року.



У ДПС області зазначили: оскільки на липень і серпень припадає пік курортного сезону, то зараз, у період прийому, розміщення та організації дозвілля туристів із різних регіонів, громади можуть залучити додаткові надходження до бюджетів.



"Кошти від туристичного збору спрямовуються виключно до місцевих бюджетів, що дозволяє регіону покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку", — сказано в повідомленні.



Як раніше розповідала Суспільному заступниця Щацького селищного голови Людмила Єрофєєва, цьогоріч туристичний збір зріс із 12 гривень до 43 гривень 24 копійок з людини за добу. З початку 2026 року в Шацькій ТГ зареєструвалися 111 підприємців, із них 21 суб'єкт господарювання — в червні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За пів року 2026 року місцеві бюджети Волинської області отримали 2 мільйони 225 тисяч гривень туристичного збору. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це 21 липня повідомили в головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області, пише Суспільне Наразі показники сплати туристичного збору на 401 тисячу гривень перевищують аналогічні результати 2025 року.У ДПС області зазначили: оскільки на липень і серпень припадає пік курортного сезону, то зараз, у період прийому, розміщення та організації дозвілля туристів із різних регіонів, громади можуть залучити додаткові надходження до бюджетів."Кошти від туристичного збору спрямовуються виключно до місцевих бюджетів, що дозволяє регіону покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку", — сказано в повідомленні.Як раніше розповідала Суспільному заступниця Щацького селищного голови, цьогоріч туристичний збір зріс із 12 гривень до 43 гривень 24 копійок з людини за добу. З початку 2026 року в Шацькій ТГ зареєструвалися 111 підприємців, із них 21 суб'єкт господарювання — в червні цього року.

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