Аварія - на трасі у напрямку Луцька: тимчасово обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:41
На 104-му кілометрі автодороги Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, між селами Звірів та Піддубці, у напрямку міста Луцька, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою тимчасово обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Наразі рух на цій ділянці здійснюється у реверсному режимі однією смугою.
Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог регулювальників і Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Наразі рух на цій ділянці здійснюється у реверсному режимі однією смугою.
Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог регулювальників і Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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