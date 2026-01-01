Аварія - на трасі у напрямку Луцька: тимчасово обмежили рух транспорту





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Наразі рух на цій ділянці здійснюється у реверсному режимі однією смугою.



Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог регулювальників і Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 104-му кілометрі автодороги Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, між селами Звірів та Піддубці, у напрямку міста Луцька, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою тимчасово обмежено рух транспорту.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Наразі рух на цій ділянці здійснюється у реверсному режимі однією смугою.Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог регулювальників і Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

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