Перекинулась вантажівка: повідомили деталі ДТП на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне

Перекинулась вантажівка: повідомили деталі ДТП на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне
На автодорозі Н-22 сталася ДТП за участю вантажного автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 22 липня, близько 4-ї години ранку на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

Інспектори з’ясували, що водій автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження (відбійник), унаслідок чого вантажівка з причепом перекинулася.

У результаті автопригоди ніхто не постраждав. Вантажний автомобіль із причепом та дорожнє огородження зазнали механічних пошкоджень.

На 34-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за:

124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч.1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.

Наразі патрульні продовжують регулювати дорожній рух на місці події.

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Теги: Волинь, ДТП
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