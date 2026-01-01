Перекинулась вантажівка: повідомили деталі ДТП на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне
Сьогодні, 11:00
На автодорозі Н-22 сталася ДТП за участю вантажного автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 липня, близько 4-ї години ранку на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.
Інспектори з’ясували, що водій автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження (відбійник), унаслідок чого вантажівка з причепом перекинулася.
У результаті автопригоди ніхто не постраждав. Вантажний автомобіль із причепом та дорожнє огородження зазнали механічних пошкоджень.
На 34-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за:
124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
ч.1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
Наразі патрульні продовжують регулювати дорожній рух на місці події.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 липня, близько 4-ї години ранку на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.
Інспектори з’ясували, що водій автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження (відбійник), унаслідок чого вантажівка з причепом перекинулася.
У результаті автопригоди ніхто не постраждав. Вантажний автомобіль із причепом та дорожнє огородження зазнали механічних пошкоджень.
На 34-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за:
124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
ч.1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
Наразі патрульні продовжують регулювати дорожній рух на місці події.
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