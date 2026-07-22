Український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою





Про це повідомив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті, пише



Генерал не уточнив тип російського літака, а також не розкрив місце, дату чи обставини повітряного бою.



Водночас, він зазначив, що за останні кілька років Україна значно посилила можливості протиповітряної оборони, що й дозволило більш ефективно використовувати F-16 у складі Повітряних сил.



"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - сказав Кейн.



Як повідомляє Мілітарний, йдеться про російський винищувач Су-35, який ворог втратив 8 липня. Російські пропагандистські канали тоді почали розповсюджувати інформацію, що збиття російського літака відбулося нібито з ЗРК Patriot, коли винищувач "відволікся на повітряний бій з українськими літаками". Втім, ніякого підтвердження цього не було.



F-16 у складі Повітряних сил ЗСУ



Повітряні сили ЗСУ використовують винищувачі F-16 як для перехоплення повітряних цілей, як-от ракети чи дрони, так і для ударів по наземних цілях з використанням високоточного озброєння.



Загалом, Україна має отримати близько 100 винищувачів F-16, основними постачальниками яких є європейські держави. Літаки надходять зі складу повітряних сил Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, перед тим пройшовши відповідний ремонт та модернізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український винищувач F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою, збивши російський літак.Про це повідомив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті, пише LB.ua Генерал не уточнив тип російського літака, а також не розкрив місце, дату чи обставини повітряного бою.Водночас, він зазначив, що за останні кілька років Україна значно посилила можливості протиповітряної оборони, що й дозволило більш ефективно використовувати F-16 у складі Повітряних сил."Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - сказав Кейн.Як повідомляє Мілітарний, йдеться про російський винищувач Су-35, який ворог втратив 8 липня. Російські пропагандистські канали тоді почали розповсюджувати інформацію, що збиття російського літака відбулося нібито з ЗРК Patriot, коли винищувач "відволікся на повітряний бій з українськими літаками". Втім, ніякого підтвердження цього не було.Повітряні сили ЗСУ використовують винищувачі F-16 як для перехоплення повітряних цілей, як-от ракети чи дрони, так і для ударів по наземних цілях з використанням високоточного озброєння.Загалом, Україна має отримати близько 100 винищувачів F-16, основними постачальниками яких є європейські держави. Літаки надходять зі складу повітряних сил Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, перед тим пройшовши відповідний ремонт та модернізацію.

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