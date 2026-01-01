Сирський прокоментував свою відставку

Сирський прокоментував свою відставку
Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував свою відставку. Він згадав оборону Києва в лютому-березні 2022 року, відхід з Авдіївки та звільнення територій, пише Громадське.

«Для кожного офіцера це найбільша відповідальність ― очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі», — написав Сирський.

Ексголовком згадав, зокрема, оборону Києва у 2022 році та звільнення Балаклії, Ізюма і Куп’янська на Харківщині. Сирський зазначив, що став головнокомандувачем у лютому 2024 року — тоді тривала оборона Авдіївки.

«Наші підрозділи стояли в напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один пріоритет — збереження життя людей», — додав ексголовком.

Сирський нагадав також про Курську операцію та зазначив, що її метою було «зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми й Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд».

Він заявив, що цього року під його командуванням було звільнено 700 квадратних кілометрів окупованої росією української території, а ЗСУ нині перебуває у стані наступу.

«Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є», — додав Сирський.

«Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», — наголосив ексголовком.

Відставка Сирського

Про заміну Олександра Сирського, який очолює Збройні сили України з початку 2024 року, стали говорити на тлі масових протестів після звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

За даними медіа, Зеленський пояснював звільнення Федорова тим, що в нього був системний конфлікт із головнокомандувачем Сирським, «який ніяк не виходить розв’язати». Під час зустрічі з фракцією «Слуга Народу» Зеленський говорив, що «по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського, але він зараз цього зробити не може».

Після звільнення Михайло Федоров вийшов із публічною пресконференцією, де підтвердив конфлікт із головнокомандувачем. За його словами, він пропонував замінити Сирського й Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

«Але ми зіткнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, почали блокуватися, і Сирський не готовий особисто в очі, відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію. <…> Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. <…> Замість того щоб придумати, як асиметрично перемогти росію — у чому і є завдання головкома, — він придумав, як розколоти країну», — заявив Федоров.

Після цієї заяви на мітингах проти відставки Федорова почали гучніше лунати заклики за відставку Сирського. На противагу командувачі Сил оборони почали виходити з публічними заявами на підтримку головкома та закликали «не політизувати ЗСУ».

Financial Times писало, що президент Зеленський зібрав військових, щоб почути їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на заміну Сирського. Протягом кількох днів президент переговорив із командирами корпусів та окремими командувачами.

А вже ввечері 21 липня Зеленський оголосив, що призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

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Теги: Сирський
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