Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби

Слідчі поліції області спільно з працівниками внутрішньої безпеки і за процесуального керівництва прокуратури задокументували злочинну діяльність лучанина, 1978 року народження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Фігурант вимагав та отримав від місцевої мешканки 10 тисяч доларів. За ці кошти обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо поміщення її мобілізованого товариша в госпіталь для проходження ВЛК, де його мали визнати непридатним для військової служби.Затримали зловмисника учора в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.