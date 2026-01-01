Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби

Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби
Слідчі поліції області спільно з працівниками внутрішньої безпеки і за процесуального керівництва прокуратури задокументували злочинну діяльність лучанина, 1978 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Фігурант вимагав та отримав від місцевої мешканки 10 тисяч доларів. За ці кошти обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо поміщення її мобілізованого товариша в госпіталь для проходження ВЛК, де його мали визнати непридатним для військової служби.

Затримали зловмисника учора в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.


Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби
Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби
Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби

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Теги: лучанин, підозра, гроші, мобілізація
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