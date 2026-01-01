Лучанин вимагав від жінки 10 тисяч доларів за визнання її товариша непридатним для військової служби
Сьогодні, 11:37
Слідчі поліції області спільно з працівниками внутрішньої безпеки і за процесуального керівництва прокуратури задокументували злочинну діяльність лучанина, 1978 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант вимагав та отримав від місцевої мешканки 10 тисяч доларів. За ці кошти обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо поміщення її мобілізованого товариша в госпіталь для проходження ВЛК, де його мали визнати непридатним для військової служби.
Затримали зловмисника учора в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант вимагав та отримав від місцевої мешканки 10 тисяч доларів. За ці кошти обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо поміщення її мобілізованого товариша в госпіталь для проходження ВЛК, де його мали визнати непридатним для військової служби.
Затримали зловмисника учора в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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