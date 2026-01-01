Зеленський поговорив із посланцями Трампа: обговорили завершення війни
22 липня, 21:30
22 липня президент України Володимир Зеленський говорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це журналіст Axios Барак Равід написав із посиланням на джерело.
За його даними, під час розмови обговорювали ідеї відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни.
Доповнено о 20:14. Зеленський підтвердив розмову з посланцями Трампа, яку він назвав хорошою й важливою. Також він підтвердив, що йшлося про активізацію дипломатії та ідеї щодо наближення мир.
«Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», — написав він.
Нагадаємо, на початку квітня керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg сказав, що Віткофф і Кушнер уперше можуть прибути до України. Згодом президент Володимир Зеленський також заявляв, що посланці Трампа підтвердили намір приїхати до Києва, однак точні дати залишалися невідомими.
Зеленський зауважував, що важливо, аби Віткофф і Кушнер прибули до України, адже «вони багато разів були в Москві».
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Про це журналіст Axios Барак Равід написав із посиланням на джерело.
За його даними, під час розмови обговорювали ідеї відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни.
Доповнено о 20:14. Зеленський підтвердив розмову з посланцями Трампа, яку він назвав хорошою й важливою. Також він підтвердив, що йшлося про активізацію дипломатії та ідеї щодо наближення мир.
«Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», — написав він.
Нагадаємо, на початку квітня керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg сказав, що Віткофф і Кушнер уперше можуть прибути до України. Згодом президент Володимир Зеленський також заявляв, що посланці Трампа підтвердили намір приїхати до Києва, однак точні дати залишалися невідомими.
Зеленський зауважував, що важливо, аби Віткофф і Кушнер прибули до України, адже «вони багато разів були в Москві».
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