«Для мене це була фантастика»: незрячий луцький медійник не міг повірити, що люди без зору можуть малювати

«Для мене це була фантастика»: незрячий луцький медійник не міг повірити, що люди без зору можуть малювати

Незрячий від народження луцький медійник Віталій Ткачук зізнався, що до розмови з художницею Юліаною Кундуєвою взагалі не уявляв, як людина без зору може створювати картини.

«Я думав, що незрячий художник - це якісь хворі фантазії, а виявляється, є люди, які реально цим займаються», - казав він під час відеоподкасту «Генерація успішних людей».

Його співрозмовниця, Юліана Кундуєва втратила зір у 18 років через ускладнення цукрового діабету, але не відмовилася від творчості. Малювати вона почала за допомогою спеціальної голкової техніки: контури майбутньої картини позначають на полотні кравецькими булавками, які можна відчути руками. Першою її роботою став пейзаж із полем, струмком і калиною.

Згодом художниця опанувала флюїд-арт, стрінг-арт та інші техніки. Особливо їй подобається абстракція, адже вона дає змогу передавати не зовнішній вигляд предметів, а пов’язані з ними емоції та відчуття. До своїх робіт Юліана додає пісок, попіл та інші тактильні елементи, щоб картини могли «роздивлятися» руками й інші незрячі люди.



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Теги: Віталій Ткачук
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