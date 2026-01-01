«Для мене це була фантастика»: незрячий луцький медійник не міг повірити, що люди без зору можуть малювати

Незрячий від народження луцький медійникзізнався, що до розмови з художницеювзагалі не уявляв, як людина без зору може створювати картини.«Я думав, що незрячий художник - це якісь хворі фантазії, а виявляється, є люди, які реально цим займаються», - казав він під час відеоподкасту «Генерація успішних людей».Його співрозмовниця, Юліана Кундуєва втратила зір у 18 років через ускладнення цукрового діабету, але не відмовилася від творчості. Малювати вона почала за допомогою спеціальної голкової техніки: контури майбутньої картини позначають на полотні кравецькими булавками, які можна відчути руками. Першою її роботою став пейзаж із полем, струмком і калиною.Згодом художниця опанувала флюїд-арт, стрінг-арт та інші техніки. Особливо їй подобається абстракція, адже вона дає змогу передавати не зовнішній вигляд предметів, а пов’язані з ними емоції та відчуття. До своїх робіт Юліана додає пісок, попіл та інші тактильні елементи, щоб картини могли «роздивлятися» руками й інші незрячі люди.