Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 23 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 23 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 23 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 23 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23.°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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