Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 23 липня
22 липня, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 23 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23.°
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23.°
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