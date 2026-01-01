У Луцьку через куріння загорілася покинута будівля

У Луцьку через куріння загорілася покинута будівля
Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд та одну пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

21 липня вночі в селі Тур Заболоттівської громади Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді. Причина виникнення займання встановлюється.

У селі Боратин Луцького району рятувальники міста Луцька ліквідували пожежу в літній кухні, яка, ймовірно, виникла через коротке замикання електромережі.

Увечері цього ж дня в місті Луцьку рятувальники ліквідували займання в покинутій будівлі. Ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння невстановлених осіб.

На щастя, внаслідок усіх трьох пожеж ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, Волинь
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