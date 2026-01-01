У Луцьку через куріння загорілася покинута будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



21 липня вночі в селі Тур Заболоттівської громади Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді. Причина виникнення займання встановлюється.



У селі Боратин Луцького району рятувальники міста Луцька ліквідували пожежу в літній кухні, яка, ймовірно, виникла через коротке замикання електромережі.



Увечері цього ж дня в місті Луцьку рятувальники ліквідували займання в покинутій будівлі. Ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння невстановлених осіб.



На щастя, внаслідок усіх трьох пожеж ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд та одну пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 липня вночі в селі Тур Заболоттівської громади Ковельського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді. Причина виникнення займання встановлюється.У селі Боратин Луцького району рятувальники міста Луцька ліквідували пожежу в літній кухні, яка, ймовірно, виникла через коротке замикання електромережі.Увечері цього ж дня в місті Луцьку рятувальники ліквідували займання в покинутій будівлі. Ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння невстановлених осіб.На щастя, внаслідок усіх трьох пожеж ніхто не постраждав.

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