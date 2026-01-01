У Луцьку спіймали 13-річного мотоцикліста

Мотопатруль зупинив 13-річного водія мотоцикла без номерного знака в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 21 липня, мотопатрульні помітили мотоцикл KOVI, який рухався без державного номерного знака.Інспектори подали водієві вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу. Однак керманич двоколісного проігнорував та продовжив набирати швидкість.Невдовзі патрульні зупинили транспортний засіб. Як з’ясувалося, за кермом перебував 13-річний хлопець, який не мав посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та чинного поліса обов’язкового страхування.На місце події викликали матір неповнолітнього. Патрульні склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей)КУпАП.