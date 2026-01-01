На Волині закільцювали троє чорних лелеченят





Про це Василь Матейчик.



Усі лелеченята закільцьовані, а одне пташеня оснащене супутниковим GPS-передавачем. Воно отримало ім'я "Мельники". GPS-передавач дасть змогу відстежувати міграційні маршрути, місця зупинок і зимівлі птаха, зазначив Василь Матейчик.



У нацпарку моніторинг за чорними лелеками проводять з 2010 року. Польові дослідження стартують на початку березня зі встановлення фотопасток.



"Ми не чіпаємо їх до періоду кільцювання, який триває аж до кінця червня. Однак через те, що всі гнізда ще треба обходити, то наш процес тривав до середини липня", — сказав Василь Матейчик.

Усього під час експедиційних робіт обстежили сім гнізд чорного лелеки. Успішним цього року виявилося лише одне гніздо, де виросли три пташенята. Жителі інших гнізд потомства не дали.



"Можливо, самка була не готова чи кормова база була для птахів недостатня. У їхні гнізда прилітали пугач та бородата сова — тож були для них конкуренти", — пояснив заступник директора Василь Матейчик.



Він зазначив, що лелеки не щороку висиджують пташенят. У 2025 році на території нацпарку "Прип'ять-Стохід" закільцювали одне пташеня — єдине кільцювання червонокнижного пташеняти в області тогоріч.



У 2024 році в нацпарку "Цуманська пуща" закільцювали 5 лелеченят лелеки чорного на трьох гніздах. У 2023 році в Шацькому нацпарку у дев'яти гніздах нарахували 11 пташенят лелеки чорного, а у 2022-му — 10 пташенят.



Моніторинг чорного лелеки проводять у межах міжнародного проєкту "Ciconia Ukraina". Програма охорони чорного лелеки триває з 2005 року і реалізується за підтримки Королівства Ліхтенштейн.



Довідково: Чорний лелека — рідкісний птах, занесений до Червоної книги України. Він обирає для життя глухі ліси та уникає людей. Лелеки моногамні й обирають пару на все життя. Гніздо лелеки може використовуватись упродовж багатьох років. Живиться рибою, земноводними, водяними комахами; інколи здобуває плазунів і мишоподібних гризунів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькому національному природному парку завершили польовий етап моніторингу чорного лелеки. Цьогоріч виросло троє пташенят.Про це Суспільному розповів 22 липня заступник директора з наукової діяльності нацпаркуУсі лелеченята закільцьовані, а одне пташеня оснащене супутниковим GPS-передавачем. Воно отримало ім'я "Мельники". GPS-передавач дасть змогу відстежувати міграційні маршрути, місця зупинок і зимівлі птаха, зазначив Василь Матейчик.У нацпарку моніторинг за чорними лелеками проводять з 2010 року. Польові дослідження стартують на початку березня зі встановлення фотопасток."Ми не чіпаємо їх до періоду кільцювання, який триває аж до кінця червня. Однак через те, що всі гнізда ще треба обходити, то наш процес тривав до середини липня", — сказав Василь Матейчик.Усього під час експедиційних робіт обстежили сім гнізд чорного лелеки. Успішним цього року виявилося лише одне гніздо, де виросли три пташенята. Жителі інших гнізд потомства не дали."Можливо, самка була не готова чи кормова база була для птахів недостатня. У їхні гнізда прилітали пугач та бородата сова — тож були для них конкуренти", — пояснив заступник директора Василь Матейчик.Він зазначив, що лелеки не щороку висиджують пташенят. У 2025 році на території нацпарку "Прип'ять-Стохід" закільцювали одне пташеня — єдине кільцювання червонокнижного пташеняти в області тогоріч.У 2024 році в нацпарку "Цуманська пуща" закільцювали 5 лелеченят лелеки чорного на трьох гніздах. У 2023 році в Шацькому нацпарку у дев'яти гніздах нарахували 11 пташенят лелеки чорного, а у 2022-му — 10 пташенят.Моніторинг чорного лелеки проводять у межах міжнародного проєкту "Ciconia Ukraina". Програма охорони чорного лелеки триває з 2005 року і реалізується за підтримки Королівства Ліхтенштейн.Чорний лелека — рідкісний птах, занесений до Червоної книги України. Він обирає для життя глухі ліси та уникає людей. Лелеки моногамні й обирають пару на все життя. Гніздо лелеки може використовуватись упродовж багатьох років. Живиться рибою, земноводними, водяними комахами; інколи здобуває плазунів і мишоподібних гризунів.

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