Підозра є, посада лишилася: ДБР розслідує мільйонну схему на Волинській митниці





Підозру у справі отримав головний державний інспектор митного поста «Луцьк» Павло Деменчук.



Про перебіг розслідування стало відомо з низки ухвал Луцького міськрайонного суду,



Кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем посадовців Волинської митниці ДБР розслідує з липня 2025 року.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник управління митних інформаційних технологій Волинської митниці Сергій Здробилко задекларував Mercedes-Benz GLC 300 за майже 693 тисячі гривень, що майже вдвічі менше за найдешевші пропозиції таких авто на вторинному ринку.



«Відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи Волинської митниці з метою заниження сплати обов’язкових митних платежів, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно розмитнюють вантажні автомобілі як легкові», – йдеться в документах Феміди.



Правоохоронці вважають, що митники налагодили незаконний механізм розмитнення електричних вантажних автомобілів під виглядом легкових. За версією слідства, імпортери купували за кордоном фургони з техпаспортом на два місця. Далі, за погодженням із митниками, підприємці доставляли у салон пасажирські сидіння й оформляли сертифікат відповідності, в якому автівки вже значилися легковими. З таким пакетом документів машину подавали до митного оформлення – і суттєво економили.



За легковий електромобіль імпортер сплачує лише акциз у розмірі один євро за кіловат-годину ємності батареї, тоді як за вантажний довелося б доплатити ще 10% ввізного мита від вартості авто.



За версією слідства, впродовж 2024–2025 років у такий спосіб провели понад 70 митних оформлень, а держбюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень. Несплата з кожної машини – близько 90 тисяч гривень. Лише за перше півріччя 2025 року слідство нарахувало 25 таких оформлень на 2,5 мільйона гривень.



Упродовж травня–червня 2026 року суд дозволив ДБР оглянути розмитнені за згаданою схемою електроавтомобілі та вилучити документи у фірм-імпортерів і сертифікаційної компанії, яка на запит слідчих інформації добровільно не надала.



До слова, одне з авто, які перевіряє слідство, – Renault Kangoo 2020 року – у березні 2025 року реалізували через автомайданчик з продажу машин у передмісті Луцька за понад 10 тисяч доларів.



Відомо, що підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) 18 лютого 2026 року оголосили головному держінспектору відділу митного оформлення №3 митного поста «Луцьк» Волинської митниці Павлу Деменчуку. Однак від посади не відсторонили.



Павло Деменчук за 2025 рік задекларував майже 587 тисяч гривень зарплати на митниці, що в середньому – майже 49 тисяч гривень на місяць. З нерухомості в сім’ї митника є квартира на 52 квадратних метри в Луцьку, оформлена на дружину. У сім’ї вона з’явилася в 2025 році замість попередньої такої ж площі, теж у Луцьку. Власного авто, згідно з декларацією, держінспектор не має.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР розслідує ймовірну схему на Волинській митниці, яка дозволяла уникати сплати ввізного мита на вантажні електромобілі, оскільки їх розмитнювали як легкові. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років таким способом оформили понад 70 автомобілів, через що держбюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень.Підозру у справі отримав головний державний інспектор митного поста «Луцьк»Про перебіг розслідування стало відомо з низки ухвал Луцького міськрайонного суду, пише «Сила правди».Кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем посадовців Волинської митниці ДБР розслідує з липня 2025 року.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник управління митних інформаційних технологій Волинської митницітаких авто на вторинному ринку.«Відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи Волинської митниці з метою заниження сплати обов’язкових митних платежів, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно розмитнюють вантажні автомобілі як легкові», – йдеться в документах Феміди.Правоохоронці вважають, що митники налагодили незаконний механізм розмитнення електричних вантажних автомобілів під виглядом легкових. За версією слідства, імпортери купували за кордоном фургони з техпаспортом на два місця. Далі, за погодженням із митниками, підприємці доставляли у салон пасажирські сидіння й оформляли сертифікат відповідності, в якому автівки вже значилися легковими. З таким пакетом документів машину подавали до митного оформлення – і суттєво економили.За легковий електромобіль імпортер сплачує лише акциз у розмірі один євро за кіловат-годину ємності батареї, тоді як за вантажний довелося б доплатити ще 10% ввізного мита від вартості авто.За версією слідства, впродовж 2024–2025 років у такий спосіб провели понад 70 митних оформлень, а держбюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень. Несплата з кожної машини – близько 90 тисяч гривень. Лише за перше півріччя 2025 року слідство нарахувало 25 таких оформлень на 2,5 мільйона гривень.Упродовж травня–червня 2026 року суд дозволив ДБР оглянути розмитнені за згаданою схемою електроавтомобілі та вилучити документи у фірм-імпортерів і сертифікаційної компанії, яка на запит слідчих інформації добровільно не надала.До слова, одне з авто, які перевіряє слідство, – Renault Kangoo 2020 року – у березні 2025 року реалізували через автомайданчик з продажу машин у передмісті Луцька за понад 10 тисяч доларів.Відомо, що підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) 18 лютого 2026 року оголосили головному держінспектору відділу митного оформлення №3 митного поста «Луцьк» Волинської митниці Павлу Деменчуку. Однак від посади не відсторонили.Павло Деменчук за 2025 рік задекларував майже 587 тисяч гривень зарплати на митниці, що в середньому – майже 49 тисяч гривень на місяць. З нерухомості в сім’ї митника є квартира на 52 квадратних метри в Луцьку, оформлена на дружину. У сім’ї вона з’явилася в 2025 році замість попередньої такої ж площі, теж у Луцьку. Власного авто, згідно з декларацією, держінспектор не має.

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