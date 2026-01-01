Драпатий приступив до виконання обов’язків головкома ЗСУ

Драпатий приступив до виконання обов’язків головкома ЗСУ
Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача ЗСУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення.

Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших", - написав Драпатий.

Він наголосив, що попереду складна робота, тому працюватиме без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти.

"Президент України поставив перед нами чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України", - зазначив головком ЗСУ.

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Теги: Драпатий
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