Драпатий приступив до виконання обов’язків головкома ЗСУ

Генерал-майорприступив до виконання обов’язків Головнокомандувача ЗСУ.Про це він повідомив у Фейсбуці."Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення.Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед якихта багато інших", - написав Драпатий.Він наголосив, що попереду складна робота, тому працюватиме без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти."Президент України поставив перед нами чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України", - зазначив головком ЗСУ.