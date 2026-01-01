Лікарку з Луцька нагородили Орденом Святого Пантелеймона

Ольга Остапчук отримала Орден Святого Пантелеймона в номінації «Найкращий лікар — Еталон професії». Відзнаку присуджують медикам, які поєднують високий професіоналізм, інноваційний підхід і відданість етичним принципам, пише



Ольга Остапчук розпочинала професійний шлях як сімейна лікарка. Після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, вона мобілізувалася до 51 окремого батальйону територіальної оборони, де очолила медичну службу, повідомляють у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька».



У бойовому підрозділі лікарка створила систему медичного забезпечення практично з нуля. Вона організувала повне медичне обстеження військовослужбовців, сформувала внутрішні мобільні донорські групи та вибудувала маршрути евакуації поранених. Це дало змогу доставляти бійців із найважчими травмами до операційної в межах критичного часу.



Досвід української медичної служби, який напрацювала Ольга Остапчук, представили на міжнародному симпозіумі в Нідерландах. Сьогодні вона очолює Центр ментального здоров’я «Повернення» у Луцьку, що працює на базі Волинської обласної психіатричної лікарні. Тут надають допомогу ветеранам і членам їхніх родин, підтримуючи їхнє ментальне здоров’я та адаптацію.



Довідково:



Номінацією «Найкращий лікар — Еталон професії» Ордену Святого Пантелеймона нагороджують лікарів, які демонструють високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні підходи в медицині, ефективно працюють у складних умовах, дотримуються високих етичних стандартів та розвивають систему охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівниця Центру ментального здоров’я «Повернення» у Луцькуотримала Орден Святого Пантелеймона в номінації «Найкращий лікар — Еталон професії». Відзнаку присуджують медикам, які поєднують високий професіоналізм, інноваційний підхід і відданість етичним принципам, пише misto.media Ольга Остапчук розпочинала професійний шлях як сімейна лікарка. Після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, вона мобілізувалася до 51 окремого батальйону територіальної оборони, де очолила медичну службу, повідомляють у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька».У бойовому підрозділі лікарка створила систему медичного забезпечення практично з нуля. Вона організувала повне медичне обстеження військовослужбовців, сформувала внутрішні мобільні донорські групи та вибудувала маршрути евакуації поранених. Це дало змогу доставляти бійців із найважчими травмами до операційної в межах критичного часу.Досвід української медичної служби, який напрацювала Ольга Остапчук, представили на міжнародному симпозіумі в Нідерландах. Сьогодні вона очолює Центр ментального здоров’я «Повернення» у Луцьку, що працює на базі Волинської обласної психіатричної лікарні. Тут надають допомогу ветеранам і членам їхніх родин, підтримуючи їхнє ментальне здоров’я та адаптацію.Номінацією «Найкращий лікар — Еталон професії» Ордену Святого Пантелеймона нагороджують лікарів, які демонструють високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні підходи в медицині, ефективно працюють у складних умовах, дотримуються високих етичних стандартів та розвивають систему охорони здоров’я.

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