Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність
Сьогодні, 14:41
За перше півріччя 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. За цей самий час зафіксовано 259 853 смерті.
Про це пише «Опендатабот» із посиланням на дані Міністерства юстиції, повідомляє Громадське.
Народжуваність в Україні продовжує падати: якщо порівнювати з першим півріччям 2025 року, новонароджених поменшало на 16%. А за час великої війни падіння відбулося у два рази.
Зараз щомісяця в Україні в середньому народжується близько 12 тисяч дітей. 10 років тому народжуваність була на рівні близько 32 тисяч.
Найменше дітей народжують на прифронтових територіях — утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Також помітно поменшало малюків в умовно безпечних регіонах — на Вінниччині, Львівщині й Тернопільщині спад сягнув 20%.
За кількістю новонароджених лідирує Київ — там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце — 6617 дітей. У топі народжуваності також Дніпропетровщина (5611) та Одещина (5450).
За перші шість місяців в Україні зафіксовано 259 853 смерті. Цей показник зріс на 4%, якщо порівняти з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні п'ять років, зазначає «Опендатабот».
Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці — на 11%, загалом 20 121 випадок за шість місяців 2026-го. А втім, найбільше смертей за кількістю зареєстрували на Дніпропетровщині — 28 386, загалом кожен девʼятий померлий в Україні.
Статистика народжуваності/смертності істотно погіршилась: кількість смертей є вчетверо більшою. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: на Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), на Херсонщині — 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — 1 до 6.
Найбільш оптимістична ситуація склалася на Рівненщині, Волині та Закарпатті — там на 1 новонародженого припадає 2 померлих.
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Про це пише «Опендатабот» із посиланням на дані Міністерства юстиції, повідомляє Громадське.
Народжуваність в Україні продовжує падати: якщо порівнювати з першим півріччям 2025 року, новонароджених поменшало на 16%. А за час великої війни падіння відбулося у два рази.
Зараз щомісяця в Україні в середньому народжується близько 12 тисяч дітей. 10 років тому народжуваність була на рівні близько 32 тисяч.
Найменше дітей народжують на прифронтових територіях — утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Також помітно поменшало малюків в умовно безпечних регіонах — на Вінниччині, Львівщині й Тернопільщині спад сягнув 20%.
За кількістю новонароджених лідирує Київ — там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце — 6617 дітей. У топі народжуваності також Дніпропетровщина (5611) та Одещина (5450).
За перші шість місяців в Україні зафіксовано 259 853 смерті. Цей показник зріс на 4%, якщо порівняти з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні п'ять років, зазначає «Опендатабот».
Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці — на 11%, загалом 20 121 випадок за шість місяців 2026-го. А втім, найбільше смертей за кількістю зареєстрували на Дніпропетровщині — 28 386, загалом кожен девʼятий померлий в Україні.
Статистика народжуваності/смертності істотно погіршилась: кількість смертей є вчетверо більшою. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: на Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), на Херсонщині — 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — 1 до 6.
Найбільш оптимістична ситуація склалася на Рівненщині, Волині та Закарпатті — там на 1 новонародженого припадає 2 померлих.
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