«На щиті» повертається воїн з Волині Микола Соботович

"НА ЩИТІ" повертається захисник з ВолиніПро це повідомили у Дубечненській громаді."Просимо гідно вшанувати пам’ять Героя та приєднатися до церемонії прощання.Зустріч траурного кортежу:Очікуємо прибуття місії "НА ЩИТІ" завтра, 23 липня, о 09:00 годині в м.Ковель.Кортеж рухатиметься від моргу м. Ковель через с. Дубове - с.Секунь-с. Буцинь -селище Стара Вижівка-с. Дубечне - с.Рокта. Орієнтовно 10:15 прибуття до рідної домівки Героя.Чин похорону відбудеться завтра, 23 липня, об 11:00.Заупокійна служба пройде у Свято-Пантелеймонівському храмі с. Рокита, після чого процесія вирушить до місцевого кладовища.Просимо створити «живий коридор» шани. Закликаємо мешканців вийти на вулиці за маршрутом руху кортежу, взяти державну символіку, квіти та схилити голови перед подвигом нашого земляка.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Миколи Соботовича. Вічна пам’ять, слава і честь Герою, який віддав життя за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.