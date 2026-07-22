Росія готова повернутися до переговорів, коли захопить Донбас, - ЗМІ





Про це пише



"За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як путін досягне мети — захоплення Донбасу. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року", - йдеться в повідомленні.



Водночас видання, з посиланням на "джерела наближені до Міністерства оборони в Москві, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році.



У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що він "здивований" тому, що можна вірити в те, що війна або її гаряча стадія закінчиться тоді, коли Україна вийде з Донбасу.



"Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас, це моє питання нашим американським колегам, тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови.



Тобто питання все ж таки не Донбас, на мій погляд", - сказав він.



У НАТО не думають, що Росія буде здатна захопити пояс фортець на Донбасі до кінця наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця 2026 року.Про це пише Українська правда з посиланням на Bloomberg."За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як путін досягне мети — захоплення Донбасу. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року", - йдеться в повідомленні.Водночас видання, з посиланням на "джерела наближені до Міністерства оборони в Москві, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році.У березні президент Українизаявив, що він "здивований" тому, що можна вірити в те, що війна або її гаряча стадія закінчиться тоді, коли Україна вийде з Донбасу."Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас, це моє питання нашим американським колегам, тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови.Тобто питання все ж таки не Донбас, на мій погляд", - сказав він.У НАТО не думають, що Росія буде здатна захопити пояс фортець на Донбасі до кінця наступного року.

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