Новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк

Ігор Скибюк.



Про це президент Володимир Зеленський повідомив 22 липня, пише



Це досвідчений військовий, який пліч-о-пліч захищав Україну разом з новим головкомом Михайлом Драпатим. Володимир Зеленський сказав, що порядок подальших кроків уже визначили, сьогодні формалізують рішення про заміну керівництва Збройних Сил.



«Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави», – сказав президент.



На зустрічі з попередніми і новим керівництвом армії, а також з в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані.



«Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї», – сказав президент.



Хто такий Ігор Скибюк



Генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.



Дата народження: 1977 р.



Освіта:



1998 рік – Одеський інститут Сухопутних військ.

2011 рік - Національний університет оборони України.

2024 рік - Національний університет оборони України.

На сайті ЗСУ повідомили, що Ігор Скибюк «пройшов усі щаблі служби від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, включаючи службу командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту у Косовому, Республіка Сербія (2001-2002)».



Надалі обіймав посади:



начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;



командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;



начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України;



командувача Десантно-штурмових військ ЗС України.



З 3 червня 2025 – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.



Герой України; відзначений державними та відомчими нагородами.



Контекст



Ігор Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який очолив Генштаб навесні 2025-го. Президент ухвалив рішення оновити керівництво армії на тлі конфлікту з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Федоров після втрати посади в уряді казав, що пропонував президенту замінити і головнокомандувача, і начальника Генштабу.



Після протестів, що тривали з 16 липня, Володимир Зеленський учора повідомив, що новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Він до нині був командувачем Угруповання об'єднаних сил, а раніше керував Сухопутними військами. В відставку пішов добровільно через удар по полігону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майорПро це президентповідомив 22 липня, пише LB.ua Це досвідчений військовий, який пліч-о-пліч захищав Україну разом з новим головкомом. Володимир Зеленський сказав, що порядок подальших кроків уже визначили, сьогодні формалізують рішення про заміну керівництва Збройних Сил.«Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшомутаслужитимуть захисту нашої держави», – сказав президент.На зустрічі з попередніми і новим керівництвом армії, а також з в.о. міністра оборониобговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані.«Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї», – сказав президент.Генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.Дата народження: 1977 р.Освіта:1998 рік – Одеський інститут Сухопутних військ.2011 рік - Національний університет оборони України.2024 рік - Національний університет оборони України.На сайті ЗСУ повідомили, що Ігор Скибюк «пройшов усі щаблі служби від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, включаючи службу командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту у Косовому, Республіка Сербія (2001-2002)».Надалі обіймав посади:начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України;командувача Десантно-штурмових військ ЗС України.З 3 червня 2025 – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.Герой України; відзначений державними та відомчими нагородами.Ігор Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який очолив Генштаб навесні 2025-го. Президент ухвалив рішення оновити керівництво армії на тлі конфлікту з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Федоров після втрати посади в уряді казав, що пропонував президенту замінити і головнокомандувача, і начальника Генштабу.Після протестів, що тривали з 16 липня, Володимир Зеленський учора повідомив, що новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Він до нині був командувачем Угруповання об'єднаних сил, а раніше керував Сухопутними військами. В відставку пішов добровільно через удар по полігону.

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