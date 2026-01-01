На війні поліг воїн з Волині Сергій Григіль

"На щиті" повертається житель Старої Вижівки, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у бою з російським окупантом.Про це повідомили у Старовижівській громаді."Колона з тілом Героя прибуде до нашого селища у п’ятницю, 24 липня, о 10:00.Деталі зустрічі, прощання та поховання нашого Героя, а також маршрут руху траурного кортежу буде оприлюднено завтра, 23 липня.Старовижівська селищна рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія Валентиновича. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і майбутнє України", - йдеться в повідомленні.