На війні поліг воїн з Волині Сергій Григіль
22 липня, 17:28
"На щиті" повертається житель Старої Вижівки Григіль Сергій Валентинович, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у бою з російським окупантом.
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Колона з тілом Героя прибуде до нашого селища у п’ятницю, 24 липня, о 10:00.
Деталі зустрічі, прощання та поховання нашого Героя, а також маршрут руху траурного кортежу буде оприлюднено завтра, 23 липня.
Старовижівська селищна рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія Валентиновича. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Колона з тілом Героя прибуде до нашого селища у п’ятницю, 24 липня, о 10:00.
Деталі зустрічі, прощання та поховання нашого Героя, а також маршрут руху траурного кортежу буде оприлюднено завтра, 23 липня.
Старовижівська селищна рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія Валентиновича. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Захисника, який віддав найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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