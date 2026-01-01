В Україні може з’явитися новий податок замість військового збору





Як повідомляє



Як зазначається у документі, після продовження дії 5% ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень.



"Після продовження дії 5% ставки військового податку на три роки після закінчення дії воєнного стану ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після втрати чинності цим заходом. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відновлення замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехід від воєнного стану", - йдеться в меморандумі.



Водночас документ не містить деталей щодо можливої ставки нового податку чи механізму справляння.



Програма МВФ для України



Нагадаємо, днями Міжнародний валютний фонд затвердив перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Завдяки цьому державний бюджет незабаром поповниться на 690 мільйонів доларів, а загальна сума отриманих за програмою коштів сягне 2,2 мільярда доларів.



Також МВФ погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізосіб-підприємців (ФОП). Закон має набути чинності із січня 2028 року замість січня 2027-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5%-вий військовий збір після війни.Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.Як зазначається у документі, після продовження дії 5% ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень."Після продовження дії 5% ставки військового податку на три роки після закінчення дії воєнного стану ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після втрати чинності цим заходом. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відновлення замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехід від воєнного стану", - йдеться в меморандумі.Водночас документ не містить деталей щодо можливої ставки нового податку чи механізму справляння.Нагадаємо, днями Міжнародний валютний фонд затвердив перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Завдяки цьому державний бюджет незабаром поповниться на 690 мільйонів доларів, а загальна сума отриманих за програмою коштів сягне 2,2 мільярда доларів.Також МВФ погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізосіб-підприємців (ФОП). Закон має набути чинності із січня 2028 року замість січня 2027-го.

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