Понад 20 років мріяла про власний салон: волинянка відкрила бізнес завдяки гранту

У селі Липини Луцького району запрацював власний салон краси, який відкрила перукарка. Реалізувати давню мрію жінці допомогла грантова програма «Власна справа».Про історію грантерки розповіли на сторінці Волинського обласного центру зайнятості.Ірина понад 20 років працювала перукарем, вдосконалювала професійні навички та мріяла про власний салон краси. Водночас, як зазначають у центрі зайнятості, жінку супроводжували сумніви — чи вистачить коштів, чи вдасться впоратися та чи варто ризикувати.Найбільшою підтримкою для Ірини став її чоловік — учасник бойових дій. Саме він допоміг їй повірити, що настав час втілювати задум у життя.Дізнавшись про можливість отримати грант за програмою «Власна справа», жінка звернулася до служби зайнятості. Після консультацій вона почала працювати над бізнес-планом, підготовкою документів та грантовою заявкою.«Найбільшим викликом, зізнається жінка, стало саме написання бізнес-плану. Та завдяки підтримці фахівців усе вдалося», — йдеться у повідомленні Волинського обласного центру зайнятості.У 2025 році Ірина отримала грант і відкрила у Липинах власний салон краси. За отримані кошти придбала необхідне обладнання, облаштувала сучасний простір та створила нові робочі місця.Нині салон працює, має постійних клієнтів, а його власниця вже планує подальший розвиток і розширення.«Я довго відкладала цей крок, бо боялася. Але зараз розумію: якби не спробувала, то так і не дізналася б, що можу більше», — розповіла Ірина Трач.У Волинському обласному центрі зайнятості закликають тих, хто має ідею для власної справи, звертатися за консультаціями щодо грантових програм, які допомагають започаткувати або розвивати бізнес.