У Ковелі збудують сонячну електростанцію





Про це 22 липня повідомила Ковельська міська рада, пише



Зазначають, що проєкт обговорили під час зустрічі міського голови Ігоря Чайки з головою правління польської компанії Hanplast, генеральним підрядником та інвестором KovelEnergoPort, Генриком Єдреєм.



За інформацією міськради, проєкт має забезпечити повну енергетичну автономію індустріального парку. Окрім сонячної електростанції потужністю 6 МВт, він передбачає встановлення системи накопичення енергії (BESS) ємністю 40 МВт·год.



Під час зустрічі Генрик Єдрей зазначив, що після запуску всіх потужностей індустріального парку місто отримає додаткові можливості для розвитку. Він також висловив позитивну оцінку співпраці з українськими партнерами.



У міськраді наголосили, що реалізація таких проєктів сприятиме зміцненню енергетичної стійкості громади, розвитку індустріального парку, створенню нових робочих місць та залученню бізнесу.



ДОВІДКОВО: Індустріальний парк «Ковель-Порто» уряд зареєстрував у липні 2025 року. Парк розташований у Ковелі та орієнтований на розвиток логістичних, виробничих та інфраструктурних проектів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На базі індустріального парку «Ковель-Порто» планують реалізувати енергетичний проєкт KovelEnergoPort, який передбачає будівництво сонячної електростанції потужністю 6 МВт та системи накопичення енергії.Про це 22 липня повідомила Ковельська міська рада, пише zaxid.net Зазначають, що проєкт обговорили під час зустрічі міського голови Ігоря Чайки з головою правління польської компанії Hanplast, генеральним підрядником та інвестором KovelEnergoPort,За інформацією міськради, проєкт має забезпечити повну енергетичну автономію індустріального парку. Окрім сонячної електростанції потужністю 6 МВт, він передбачає встановлення системи накопичення енергії (BESS) ємністю 40 МВт·год.Під час зустрічі Генрик Єдрей зазначив, що після запуску всіх потужностей індустріального парку місто отримає додаткові можливості для розвитку. Він також висловив позитивну оцінку співпраці з українськими партнерами.У міськраді наголосили, що реалізація таких проєктів сприятиме зміцненню енергетичної стійкості громади, розвитку індустріального парку, створенню нових робочих місць та залученню бізнесу.Індустріальний парк «Ковель-Порто» уряд зареєстрував у липні 2025 року. Парк розташований у Ковелі та орієнтований на розвиток логістичних, виробничих та інфраструктурних проектів.

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