Переговори з Росією треба відновити до осені, - Зеленський

Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту до Києва ірландського прем'єра, передає кореспондент



Під час вчорашньої телефонної розмови зі Стівом Віткоффом пролунали певні пропозиції, їх будуть обговорювати. Зеленський сказав, що спробує, щоб це зробили найближчим часом.



«Тому що після цього американці спілкуватимуться з руськими. Останній рік зазвичай так відбувалось», – пояснив він.



Після цього може бути тристороння зустріч.



«Безумовно, треба все це робити до осені», – наголосив він, додавши, що якби все залежало тільки від України, то зустріч була б уже в липні.



США, за його словами, підтримують зустріч. Але треба пам'ятати, що Вашингтон все ще зараз фокусується на Ірані.



Переговори з Росією



Минулого й цього року Україна, Росія і США провели декілька раундів переговорів. Їхнім результатом є декілька етапів обміну полоненими, але вирішити всі суперечливі питання не вдалося. Росія вимагає віддати їй окуповані території та вільну частину Донецької і Луганської областей. Україна категорично відкидає територіальні поступки.



Зустрічі призупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна виступає за дипломатичне завершення війни і вважає, що переговорний процес треба відновити до осені. Про це президентсказав на брифінгу з нагоди візиту до Києва ірландського прем'єра, передає кореспондент LB Під час вчорашньої телефонної розмови зі Стівом Віткоффом пролунали певні пропозиції, їх будуть обговорювати. Зеленський сказав, що спробує, щоб це зробили найближчим часом.«Тому що після цього американці спілкуватимуться з руськими. Останній рік зазвичай так відбувалось», – пояснив він.Після цього може бути тристороння зустріч.«Безумовно, треба все це робити до осені», – наголосив він, додавши, що якби все залежало тільки від України, то зустріч була б уже в липні.США, за його словами, підтримують зустріч. Але треба пам'ятати, що Вашингтон все ще зараз фокусується на Ірані.Минулого й цього року Україна, Росія і США провели декілька раундів переговорів. Їхнім результатом є декілька етапів обміну полоненими, але вирішити всі суперечливі питання не вдалося. Росія вимагає віддати їй окуповані території та вільну частину Донецької і Луганської областей. Україна категорично відкидає територіальні поступки.Зустрічі призупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

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