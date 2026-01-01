Штрафи зростуть у тисячу разів: за російську музику в Україні хочуть карати на 170 тисяч гривень

Ірина Констанкевич повідомила про реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту №15430, який передбачає значне посилення відповідальності за публічне відтворення музики держави-агресора.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



«Російська музика в Україні = російські солдати на нашій землі. З колегами-народними депутатами зареєстрували законопроєкт №15430, який передбачає штрафи до 170 тисяч гривень за публічне відтворення музики держави-агресора», – написала Констанкевич.



За її словами, «його мета – викорінити російський музичний продукт зі сфери обслуговування, захистити інформаційний простір України та припинити фінансування ворожої армії через виплату роялті російським виконавцям».



Народна депутатка зазначила, що «ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність дієвих механізмів контролю та мізерний розмір адміністративних санкцій». За її словами, сьогодні до закладів-порушників застосовують стандартні адміністративні протоколи, а штрафи становлять лише від 17 до 170 гривень.



Нагадаємо, у червні ВолиньPost повідомляв про випадок



Законопроєкт пропонує встановити такі штрафи:



за перше порушення – від 8 500 до 17 000 гривень;

за друге порушення – від 17 000 до 85 000 гривень;

за третє та кожне наступне порушення протягом року – від 85 000 до 170 000 гривень.

Також, за словами Констанкевич, «важливим нововведенням стане й сама процедура притягнення до відповідальності. Вона не передбачатиме жодних компромісів чи 30-денного строку на усунення порушення – відповідальність настане одразу».



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«Виконавці з держави-агресора несуть повну відповідальність за злочини, які чинить росія, адже переважна більшість із них відкрито підтримує війну проти України та є інструментом російської пропаганди. Із податків, які вони сплачують, фінансується виробництво ракет і бомб, якими щодня обстрілюють українські міста», – наголосила народна депутатка.



Вона також додала: «Тож маємо викреслити з українського простору все, що пов’язане з росією – державою, яка століттями намагалася знищити нашу культуру, мову й ідентичність».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народна депутатка від Волиніповідомила про реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту №15430, який передбачає значне посилення відповідальності за публічне відтворення музики держави-агресора.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.«Російська музика в Україні = російські солдати на нашій землі. З колегами-народними депутатами зареєстрували законопроєкт №15430, який передбачає штрафи до 170 тисяч гривень за публічне відтворення музики держави-агресора», – написала Констанкевич.За її словами, «його мета – викорінити російський музичний продукт зі сфери обслуговування, захистити інформаційний простір України та припинити фінансування ворожої армії через виплату роялті російським виконавцям».Народна депутатка зазначила, що «ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність дієвих механізмів контролю та мізерний розмір адміністративних санкцій». За її словами, сьогодні до закладів-порушників застосовують стандартні адміністративні протоколи, аНагадаємо, у червніповідомляв про випадок у центрі Луцька, де молодики слухали російську музику просто на вулиці . Відео з інцидентом викликало обговорення серед містян та активну реакцію у соцмережах.Також, за словами Констанкевич, «важливим нововведенням стане й сама процедура притягнення до відповідальності. Вона не передбачатиме жодних компромісів чи 30-денного строку на усунення порушення –».«Виконавці з держави-агресора несуть повну відповідальність за злочини, які чинить росія, адже переважна більшість із них відкрито підтримує війну проти України та є інструментом російської пропаганди. Із податків, які вони сплачують, фінансується виробництво ракет і бомб, якими щодня обстрілюють українські міста», – наголосила народна депутатка.Вона також додала: «Тож маємо викреслити з українського простору все, що пов’язане з росією – державою, яка століттями намагалася знищити нашу культуру, мову й ідентичність».

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