Штрафи зростуть у тисячу разів: за російську музику в Україні хочуть карати на 170 тисяч гривень
Сьогодні, 15:15
Народна депутатка від Волині Ірина Констанкевич повідомила про реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту №15430, який передбачає значне посилення відповідальності за публічне відтворення музики держави-агресора.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Російська музика в Україні = російські солдати на нашій землі. З колегами-народними депутатами зареєстрували законопроєкт №15430, який передбачає штрафи до 170 тисяч гривень за публічне відтворення музики держави-агресора», – написала Констанкевич.
За її словами, «його мета – викорінити російський музичний продукт зі сфери обслуговування, захистити інформаційний простір України та припинити фінансування ворожої армії через виплату роялті російським виконавцям».
Народна депутатка зазначила, що «ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність дієвих механізмів контролю та мізерний розмір адміністративних санкцій». За її словами, сьогодні до закладів-порушників застосовують стандартні адміністративні протоколи, а штрафи становлять лише від 17 до 170 гривень.
Нагадаємо, у червні ВолиньPost повідомляв про випадок у центрі Луцька, де молодики слухали російську музику просто на вулиці. Відео з інцидентом викликало обговорення серед містян та активну реакцію у соцмережах.
Законопроєкт пропонує встановити такі штрафи:
за перше порушення – від 8 500 до 17 000 гривень;
за друге порушення – від 17 000 до 85 000 гривень;
за третє та кожне наступне порушення протягом року – від 85 000 до 170 000 гривень.
Також, за словами Констанкевич, «важливим нововведенням стане й сама процедура притягнення до відповідальності. Вона не передбачатиме жодних компромісів чи 30-денного строку на усунення порушення – відповідальність настане одразу».
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«Виконавці з держави-агресора несуть повну відповідальність за злочини, які чинить росія, адже переважна більшість із них відкрито підтримує війну проти України та є інструментом російської пропаганди. Із податків, які вони сплачують, фінансується виробництво ракет і бомб, якими щодня обстрілюють українські міста», – наголосила народна депутатка.
Вона також додала: «Тож маємо викреслити з українського простору все, що пов’язане з росією – державою, яка століттями намагалася знищити нашу культуру, мову й ідентичність».
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Російська музика в Україні = російські солдати на нашій землі. З колегами-народними депутатами зареєстрували законопроєкт №15430, який передбачає штрафи до 170 тисяч гривень за публічне відтворення музики держави-агресора», – написала Констанкевич.
За її словами, «його мета – викорінити російський музичний продукт зі сфери обслуговування, захистити інформаційний простір України та припинити фінансування ворожої армії через виплату роялті російським виконавцям».
Народна депутатка зазначила, що «ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність дієвих механізмів контролю та мізерний розмір адміністративних санкцій». За її словами, сьогодні до закладів-порушників застосовують стандартні адміністративні протоколи, а штрафи становлять лише від 17 до 170 гривень.
Нагадаємо, у червні ВолиньPost повідомляв про випадок у центрі Луцька, де молодики слухали російську музику просто на вулиці. Відео з інцидентом викликало обговорення серед містян та активну реакцію у соцмережах.
Законопроєкт пропонує встановити такі штрафи:
Також, за словами Констанкевич, «важливим нововведенням стане й сама процедура притягнення до відповідальності. Вона не передбачатиме жодних компромісів чи 30-денного строку на усунення порушення – відповідальність настане одразу».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як голосували нардепи з Волині за призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром
«Виконавці з держави-агресора несуть повну відповідальність за злочини, які чинить росія, адже переважна більшість із них відкрито підтримує війну проти України та є інструментом російської пропаганди. Із податків, які вони сплачують, фінансується виробництво ракет і бомб, якими щодня обстрілюють українські міста», – наголосила народна депутатка.
Вона також додала: «Тож маємо викреслити з українського простору все, що пов’язане з росією – державою, яка століттями намагалася знищити нашу культуру, мову й ідентичність».
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