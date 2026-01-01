Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 15:09
Завтра, 24 липня, відбудеться прощання з двома Героями Костянтином Шевчуком та Едуардом Гуріним.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Гурін Едуард Іванович (23.12.1970 року народження) загинув 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка Покровського району Донецької області.
Шевчук Костянтин Федорович (31.12.1972 року народження) загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.
О 10.30 тіла Героїв траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Гурін Едуард Іванович (23.12.1970 року народження) загинув 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка Покровського району Донецької області.
Шевчук Костянтин Федорович (31.12.1972 року народження) загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.
О 10.30 тіла Героїв траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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