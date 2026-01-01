На муралі біля озера Світязь зобразили відомий музичний гурт

Юрій Чайка створює мурал із портретами учасників відомого дуету «Світязь» – Дмитра Гершензона та Анатолія Говорадла.



Про це повідомиляють



Мурал створюють біля табору «Чайка» – у добре помітному з дороги місці, тож новий артоб’єкт бачитимуть місцеві жителі та туристи.



Юрій Чайка вже працював на озері Світязь. Зокрема, один із його муралів, на якому зображена жінка на велосипеді, яка продає традиційні пончики, є на стіні комплексу відпочинку «Глорія» на Гряді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На стіні колишнього кінотеатру в селі Світязь, де нині працює клуб дзюдо, художникстворює мурал із портретами учасників відомого дуету «Світязь» –таПро це повідомиляють Волинські новини Мурал створюють біля табору «Чайка» – у добре помітному з дороги місці, тож новий артоб’єкт бачитимуть місцеві жителі та туристи.Юрій Чайка вже працював на озері Світязь. Зокрема, один із його муралів, на якому зображена жінка на велосипеді, яка продає традиційні пончики, є на стіні комплексу відпочинку «Глорія» на Гряді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію