На муралі біля озера Світязь зобразили відомий музичний гурт
Сьогодні, 10:09
На стіні колишнього кінотеатру в селі Світязь, де нині працює клуб дзюдо, художник Юрій Чайка створює мурал із портретами учасників відомого дуету «Світязь» – Дмитра Гершензона та Анатолія Говорадла.
Про це повідомиляють Волинські новини.
Мурал створюють біля табору «Чайка» – у добре помітному з дороги місці, тож новий артоб’єкт бачитимуть місцеві жителі та туристи.
Юрій Чайка вже працював на озері Світязь. Зокрема, один із його муралів, на якому зображена жінка на велосипеді, яка продає традиційні пончики, є на стіні комплексу відпочинку «Глорія» на Гряді.
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Про це повідомиляють Волинські новини.
Мурал створюють біля табору «Чайка» – у добре помітному з дороги місці, тож новий артоб’єкт бачитимуть місцеві жителі та туристи.
Юрій Чайка вже працював на озері Світязь. Зокрема, один із його муралів, на якому зображена жінка на велосипеді, яка продає традиційні пончики, є на стіні комплексу відпочинку «Глорія» на Гряді.
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