У місті на Волині планують ліквідувати один із дитсадків
Сьогодні, 11:17
Припинення діяльності Комунального закладу дошкільної освіти № 4 в м. Рожище шляхом ліквідації – це основне питання, яке обговорювали на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики під головуванням Мирослава Максимюка.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Таке непросте рішення начальник гуманітарного відділу Ігор Кузава обгрунтував кількома основними причинами. Серед них:
- невтішна демографічна ситуація, зменшення дітей дошкільного віку в громаді;
- низька наповнюваність закладу порівняно з кадровим забезпеченням та витратами на його утримання (2 групи із загальною наповнюваністю 29 вихованців (проєктна потужність закладу – 55 вихованців), 10 працівників, 2 – пенсійного віку);
- зростання вартості утримання однієї дитини (у КЗДО № 4 у 2025 році вона становила близько 103 тис грн ( у КЗДО № 1 - близько 68 тис грн).
Також Ігор Борисович акцентував увагу на тому, що у КЗДО № 2 м. Рожище, який територіально розташований у безпосередній близькості до КЗДО № 4, з 1 вересня 2026 року планується функціонування 10 груп замість 11 у зв'язку зі зменшенням кількості дітей. Отже, заклад має можливість забезпечити здобуття дошкільної освіти вихованцями КЗДО №4 без порушення вимог законодавства щодо наповнюваності груп та організації освітнього процесу.
Питання працевлаштування працівників «Струмочка», за словами очільника освітянської галузі, теж має вирішення.
«Зважаючи на виклики воєнного часу, утримувати заклад з низькою кількістю вихованців є не просто економічно неефективно, це значне навантаження на бюджет громади, фінансовий ресурс якого обмежений.
Кошти, які спрямовуються на забезпечення функціонування КЗДО № 4, можуть бути використані для покращення матеріально-технічної бази інших закладів освіти громади, створення безпечних умов перебування дітей, проведення ремонтних робіт, облаштування укриттів та реалізації інших першочергових потреб освітньої галузі,» - зауважив Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Члени комісії заслухали також присутніх на засіданні працівників закладу «Струмочок», обговорили заяву батьків і рекомендували винесення питання про ліквідацію КЗДО №4 на розгляд сесії.
Остаточне рішення про оптимізацію мережі дошкілля в громаді – за депутатами.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Таке непросте рішення начальник гуманітарного відділу Ігор Кузава обгрунтував кількома основними причинами. Серед них:
- невтішна демографічна ситуація, зменшення дітей дошкільного віку в громаді;
- низька наповнюваність закладу порівняно з кадровим забезпеченням та витратами на його утримання (2 групи із загальною наповнюваністю 29 вихованців (проєктна потужність закладу – 55 вихованців), 10 працівників, 2 – пенсійного віку);
- зростання вартості утримання однієї дитини (у КЗДО № 4 у 2025 році вона становила близько 103 тис грн ( у КЗДО № 1 - близько 68 тис грн).
Також Ігор Борисович акцентував увагу на тому, що у КЗДО № 2 м. Рожище, який територіально розташований у безпосередній близькості до КЗДО № 4, з 1 вересня 2026 року планується функціонування 10 груп замість 11 у зв'язку зі зменшенням кількості дітей. Отже, заклад має можливість забезпечити здобуття дошкільної освіти вихованцями КЗДО №4 без порушення вимог законодавства щодо наповнюваності груп та організації освітнього процесу.
Питання працевлаштування працівників «Струмочка», за словами очільника освітянської галузі, теж має вирішення.
«Зважаючи на виклики воєнного часу, утримувати заклад з низькою кількістю вихованців є не просто економічно неефективно, це значне навантаження на бюджет громади, фінансовий ресурс якого обмежений.
Кошти, які спрямовуються на забезпечення функціонування КЗДО № 4, можуть бути використані для покращення матеріально-технічної бази інших закладів освіти громади, створення безпечних умов перебування дітей, проведення ремонтних робіт, облаштування укриттів та реалізації інших першочергових потреб освітньої галузі,» - зауважив Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Члени комісії заслухали також присутніх на засіданні працівників закладу «Струмочок», обговорили заяву батьків і рекомендували винесення питання про ліквідацію КЗДО №4 на розгляд сесії.
Остаточне рішення про оптимізацію мережі дошкілля в громаді – за депутатами.
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