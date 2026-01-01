Дощі не допомогли: рівень води на Світязі знизився до 110 сантиметрів





Про це Віктор Носуліч.



З його слів, опади, які пройшли — зливові, тривають короткочасно і місцями. Наразі слабких дощів достатньо, аби рівень води в озері не сильно падав і показник залишався на рівні 110 сантиметрів. Навесні 2024 року відносна відмітка Світязя становила 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, у зв'язку з чим наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку фіксували в 1982 році.



«20 міліметрів опадів випало. З наших спостережень озеро мало б піднятися на 1,5-2 сантиметри, але літо і до кінця вересня — інтенсивний випарувальний період: сонце і вітер сприяють випаровуванню і все, що випало, його нема, воно випаровується!» — сказав фахівець.



Сергій Шостак відпочиває на Світязі 15 років поспіль. З його слів, цього літа чоловік із родиною приїхав на відпочинок вдруге.



«Цього літа приїхали вдруге. І вже помітили, що рівень води змінився з червня місяця. Є певні переживання, бо хочеться, щоб такі гарні речі як озеро залишалися на майбутнє, щоб мої діти, внуки могли приїждати і гарно відпочивати. Але на комфорт відпочинку для нас це не впливає», — зазначив відпочивальник.



Зниження рівня води найбільше видно на прибережній зоні, де вода відступає від берега і збільшуються мілини, зазначив технік-метеоролог. З початку весни, розповів фахівець, майже не було облогових опадів. Віктор Носуліч говорить: озеро Світязь живиться на 80% опадами і на 20% — підземними водами й джерелами.



«Показники не такі критичні як у 2019 році, але швидше за все рівень води в озері продовжуватиме падати», — зазначив фахівець.



Що відомо про коливання рівня води у Світязі



У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар'єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.



У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.



Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В озері Світязь Шацької громади рівень води становить 110 сантиметрів. Два тижні дощів у липні не підвищили рівня води у водоймі. На початку червня рівень води у Світязі сягав 119 сантиметрів.Про це Суспільному розповів технік-метеоролог метеорологічної станції «Світязь»З його слів, опади, які пройшли — зливові, тривають короткочасно і місцями. Наразі слабких дощів достатньо, аби рівень води в озері не сильно падав і показник залишався на рівні 110 сантиметрів. Навесні 2024 року відносна відмітка Світязя становила 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, у зв'язку з чим наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку фіксували в 1982 році.«20 міліметрів опадів випало. З наших спостережень озеро мало б піднятися на 1,5-2 сантиметри, але літо і до кінця вересня — інтенсивний випарувальний період: сонце і вітер сприяють випаровуванню і все, що випало, його нема, воно випаровується!» — сказав фахівець.відпочиває на Світязі 15 років поспіль. З його слів, цього літа чоловік із родиною приїхав на відпочинок вдруге.«Цього літа приїхали вдруге. І вже помітили, що рівень води змінився з червня місяця. Є певні переживання, бо хочеться, щоб такі гарні речі як озеро залишалися на майбутнє, щоб мої діти, внуки могли приїждати і гарно відпочивати. Але на комфорт відпочинку для нас це не впливає», — зазначив відпочивальник.Зниження рівня води найбільше видно на прибережній зоні, де вода відступає від берега і збільшуються мілини, зазначив технік-метеоролог. З початку весни, розповів фахівець, майже не було облогових опадів. Віктор Носуліч говорить: озеро Світязь живиться на 80% опадами і на 20% — підземними водами й джерелами.«Показники не такі критичні як у 2019 році, але швидше за все рівень води в озері продовжуватиме падати», — зазначив фахівець.У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар'єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

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