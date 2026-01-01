Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро

Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро
Nestlé розглядає можливість виходу продукції "Мівіна" на ринок США, повідомив генеральний директор компанії в Україні та Молдові Роман Янович, передає LIGA.net.

Наразі фабрика в селі Смолигів Волинської області експортує продукцію до 19 країн. Вона виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна".

Паралельно компанія збільшить інвестиції у це підприємство до 70 млн євро до кінця 2027 року. Цього року Nestlé вже вклала 230 млн грн у добудову виробничих потужностей і до кінця року інвестує ще 600 млн грн.

У межах наступного етапу на заводі встановлять другу та третю виробничі лінії, що дозволить створити 250 нових робочих місць. Зараз на підприємстві працюють 380 співробітників.

Загалом у першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала в Україні 5 млрд грн – кошти спрямували на виробництво, маркетинг, комунікацію зі споживачами та розвиток нових категорій продукції, зокрема заправки до борщу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: завод, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахрай із Волині дурив людей фейковими перевезеннями за кордон: вирок суду
Сьогодні, 14:05
Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро
Сьогодні, 13:11
Дощі не допомогли: рівень води на Світязі знизився до 110 сантиметрів
Сьогодні, 12:16
У місті на Волині планують ліквідувати один із дитсадків
Сьогодні, 11:17
На муралі біля озера Світязь зобразили відомий музичний гурт
Сьогодні, 10:09
Медіа
відео
1/8