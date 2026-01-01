Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро

Роман Янович, передає



Наразі фабрика в селі Смолигів Волинської області експортує продукцію до 19 країн. Вона виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна".



Паралельно компанія збільшить інвестиції у це підприємство до 70 млн євро до кінця 2027 року. Цього року Nestlé вже вклала 230 млн грн у добудову виробничих потужностей і до кінця року інвестує ще 600 млн грн.



У межах наступного етапу на заводі встановлять другу та третю виробничі лінії, що дозволить створити 250 нових робочих місць. Зараз на підприємстві працюють 380 співробітників.



Загалом у першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала в Україні 5 млрд грн – кошти спрямували на виробництво, маркетинг, комунікацію зі споживачами та розвиток нових категорій продукції, зокрема заправки до борщу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Nestlé розглядає можливість виходу продукції "Мівіна" на ринок США, повідомив генеральний директор компанії в Україні та Молдові, передає LIGA.net Наразі фабрика в селі Смолигів Волинської області експортує продукцію до 19 країн. Вона виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна".Паралельно компанія збільшить інвестиції у це підприємство до 70 млн євро до кінця 2027 року. Цього року Nestlé вже вклала 230 млн грн у добудову виробничих потужностей і до кінця року інвестує ще 600 млн грн.У межах наступного етапу на заводі встановлять другу та третю виробничі лінії, що дозволить створити 250 нових робочих місць. Зараз на підприємстві працюють 380 співробітників.Загалом у першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала в Україні 5 млрд грн – кошти спрямували на виробництво, маркетинг, комунікацію зі споживачами та розвиток нових категорій продукції, зокрема заправки до борщу.

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