Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро
Сьогодні, 13:11
Nestlé розглядає можливість виходу продукції "Мівіна" на ринок США, повідомив генеральний директор компанії в Україні та Молдові Роман Янович, передає LIGA.net.
Наразі фабрика в селі Смолигів Волинської області експортує продукцію до 19 країн. Вона виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна".
Паралельно компанія збільшить інвестиції у це підприємство до 70 млн євро до кінця 2027 року. Цього року Nestlé вже вклала 230 млн грн у добудову виробничих потужностей і до кінця року інвестує ще 600 млн грн.
У межах наступного етапу на заводі встановлять другу та третю виробничі лінії, що дозволить створити 250 нових робочих місць. Зараз на підприємстві працюють 380 співробітників.
Загалом у першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала в Україні 5 млрд грн – кошти спрямували на виробництво, маркетинг, комунікацію зі споживачами та розвиток нових категорій продукції, зокрема заправки до борщу.
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Наразі фабрика в селі Смолигів Волинської області експортує продукцію до 19 країн. Вона виробляє вермішель швидкого приготування "Мівіна".
Паралельно компанія збільшить інвестиції у це підприємство до 70 млн євро до кінця 2027 року. Цього року Nestlé вже вклала 230 млн грн у добудову виробничих потужностей і до кінця року інвестує ще 600 млн грн.
У межах наступного етапу на заводі встановлять другу та третю виробничі лінії, що дозволить створити 250 нових робочих місць. Зараз на підприємстві працюють 380 співробітників.
Загалом у першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала в Україні 5 млрд грн – кошти спрямували на виробництво, маркетинг, комунікацію зі споживачами та розвиток нових категорій продукції, зокрема заправки до борщу.
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