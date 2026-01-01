Шахрай із Волині дурив людей фейковими перевезеннями за кордон: вирок суду

35-річного жителя Володимира засудили до 6 років та 2 місяців позбавлення волі за ошукування людей під приводом закордонних перевезень і викрадення майнаПро це повідомили у Володимирській окружній прокуратурі.За даними слідства, раніше судимий чоловік публікував у соціальних мережах фейкові оголошення про надання послуг із перевезення багажу за кордон. Отримавши від клієнтів передплату на банківську картку та сам вантаж, зловмисник припиняв виходити на зв’язок і не відповідав на дзвінки чи повідомлення.Під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили в помешканні фігуранта банківську картку, на яку надходили гроші від ошуканих громадян, а також вилучили речі потерпілих. Окрім цього, слідство встановило, що чоловік причетний до викрадення побутової техніки з квартири, яку він винаймав.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав волинянина винуватим у шахрайстві та крадіжці (ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України) і призначив йому остаточне покарання у вигляді 6 років та 2 місяців позбавлення волі.Досудове розслідування здійснювали працівники Володимирського районного відділу поліції.