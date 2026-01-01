Лісники взялися узаконити будиночок у лісі під Луцьком





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За словами представників підприємства, це необхідно для впорядкування документації та оформлення офіційної поштової адреси для будівлі, яка там знаходиться. Наразі через відсутність назви урочища зробити це неможливо, що ускладнює юридичне оформлення об'єкта.



Йдеться про лісовий будиночок, зведений ще у 1991 році. Після присвоєння назви урочищу будівля зможе отримати офіційну адресу, що дозволить фактично узаконити її та використовувати відповідно до чинного законодавства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час засідання комісії Луцької міської ради представники Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» звернулися до депутатів із проханням присвоїти назву урочищу «Озденіж».Про це пише ВолиньUA За словами представників підприємства, це необхідно для впорядкування документації та оформлення офіційної поштової адреси для будівлі, яка там знаходиться. Наразі через відсутність назви урочища зробити це неможливо, що ускладнює юридичне оформлення об'єкта.Йдеться про лісовий будиночок, зведений ще у 1991 році. Після присвоєння назви урочищу будівля зможе отримати офіційну адресу, що дозволить фактично узаконити її та використовувати відповідно до чинного законодавства.

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