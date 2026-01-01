Лісники взялися узаконити будиночок у лісі під Луцьком

Лісники взялися узаконити будиночок у лісі під Луцьком
Під час засідання комісії Луцької міської ради представники Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» звернулися до депутатів із проханням присвоїти назву урочищу «Озденіж».

Про це пише ВолиньUA.

За словами представників підприємства, це необхідно для впорядкування документації та оформлення офіційної поштової адреси для будівлі, яка там знаходиться. Наразі через відсутність назви урочища зробити це неможливо, що ускладнює юридичне оформлення об'єкта.

Йдеться про лісовий будиночок, зведений ще у 1991 році. Після присвоєння назви урочищу будівля зможе отримати офіційну адресу, що дозволить фактично узаконити її та використовувати відповідно до чинного законодавства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: будиночок, узаконення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині купити дрова без черг і скільки вони коштують
Сьогодні, 16:10
Лісники взялися узаконити будиночок у лісі під Луцьком
Сьогодні, 15:17
Шахрай із Волині дурив людей фейковими перевезеннями за кордон: вирок суду
Сьогодні, 14:05
Nestlé інвестує у завод на Волині 70 млн євро
Сьогодні, 13:11
Дощі не допомогли: рівень води на Світязі знизився до 110 сантиметрів
Сьогодні, 12:16
Медіа
відео
1/8