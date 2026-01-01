Де на Волині купити дрова без черг і скільки вони коштують





Про це журналістам Світлана Думська.



«Ми постійно рекомендуємо людям купувати дрова влітку. Тоді менший ажіотаж і немає черг. Крім того, нині в усіх надлісництвах мають бути сформовані запаси дров'яної деревини для населення. Це одна зі стратегічних вимог підприємства, яка постійно контролюється».



У ДП «Ліси України» пояснюють, що найпопулярнішими серед населення залишаються дрова листяних порід – дуба, граба, берези та вільхи. Водночас хвойні породи також користуються попитом, адже вони дешевші й придатні для опалення житла.



За словами Світлани, у продажу є як деревина у круглому вигляді (метрова), так і колоті дрова. Найчастіше колоті дрова обирають жителі міст і приміських громад, тоді як у селах переважно купують метрову деревину. У підприємстві наголошують, що дефіциту дров наразі немає. Водночас іноді покупцям доводиться зачекати, якщо вони хочуть придбати деревину конкретної породи.



«Буває, що людина хоче лише листяні дрова, а зараз у наявності є хвойні. Тоді ми пояснюємо, що потрібно трохи зачекати. Дрова не заготовляють під кожне окреме замовлення – це продукція, яка утворюється під час заготівлі деревини».



Замовити паливну деревину можна у найближчому надлісництві або лісництві за місцем проживання. Для цього необхідно подати заяву та документи, що підтверджують особу й використання пічного опалення. Одне домогосподарство може придбати до 15 кубометрів дров на рік.



Також оформити замовлення можна дистанційно – через телефони відповідальних працівників, розміщені у розділі «Купити дрова» на сайті ДП «Ліси України». За словами представниці підприємства, більшість людей усе ж віддає перевагу особистому зверненню до лісництва.



Доставка дров оплачується окремо. Не всі надлісництва мають власний вантажний транспорт, тому покупці можуть скористатися самовивозом або послугами приватних перевізників.



У ДП «Ліси України» також застерігають громадян від купівлі дров за сумнівними оголошеннями в інтернеті. Підприємство не розміщує оголошень про продаж у соціальних мережах чи на торговельних майданчиках, а всю офіційну інформацію щодо придбання паливної деревини публікує на сайті ДП «Ліси України» та на сторінках Поліського лісового офісу.



За інформацією підприємства, станом на 24 липня 2026 року для непромислового використання вже реалізували 233,3 тис. кубометрів дров'яної деревини, що на 117,8 тис. кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Населенню продали 194,4 тис. кубометрів дров.



Середня вартість паливних дров для населення становить 1170 гривень за кубометр із ПДВ. Зокрема, дрова твердих порід коштують у середньому 1408 грн за кубометр, хвойних – 1064 грн, м'яколистяних – 1099 грн. У підприємстві зазначають, що ціни залишилися на рівні минулого року.



Станом на 24 липня на складах ДП «Ліси України» залишалося 18,3 тис. кубометрів дров'яної деревини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підготовка до опалювального сезону на Волині триває вже влітку. Поки одні жителі повідомляють про труднощі з придбанням дров у приватних продавців, у ДП «Ліси України» запевняють: дефіциту паливної деревини немає, а купувати її радять саме зараз.Про це журналістам ВСН повідомила фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»«Ми постійно рекомендуємо людям купувати дрова влітку. Тоді менший ажіотаж і немає черг. Крім того, нині в усіх надлісництвах мають бути сформовані запаси дров'яної деревини для населення. Це одна зі стратегічних вимог підприємства, яка постійно контролюється».У ДП «Ліси України» пояснюють, що найпопулярнішими серед населення залишаються дрова листяних порід – дуба, граба, берези та вільхи. Водночас хвойні породи також користуються попитом, адже вони дешевші й придатні для опалення житла.За словами Світлани, у продажу є як деревина у круглому вигляді (метрова), так і колоті дрова. Найчастіше колоті дрова обирають жителі міст і приміських громад, тоді як у селах переважно купують метрову деревину. У підприємстві наголошують, що дефіциту дров наразі немає. Водночас іноді покупцям доводиться зачекати, якщо вони хочуть придбати деревину конкретної породи.«Буває, що людина хоче лише листяні дрова, а зараз у наявності є хвойні. Тоді ми пояснюємо, що потрібно трохи зачекати. Дрова не заготовляють під кожне окреме замовлення – це продукція, яка утворюється під час заготівлі деревини».Замовити паливну деревину можна у найближчому надлісництві або лісництві за місцем проживання. Для цього необхідно подати заяву та документи, що підтверджують особу й використання пічного опалення. Одне домогосподарство може придбати до 15 кубометрів дров на рік.Також оформити замовлення можна дистанційно – через телефони відповідальних працівників, розміщені у розділі «Купити дрова» на сайті ДП «Ліси України». За словами представниці підприємства, більшість людей усе ж віддає перевагу особистому зверненню до лісництва.Доставка дров оплачується окремо. Не всі надлісництва мають власний вантажний транспорт, тому покупці можуть скористатися самовивозом або послугами приватних перевізників.У ДП «Ліси України» також застерігають громадян від купівлі дров за сумнівними оголошеннями в інтернеті. Підприємство не розміщує оголошень про продаж у соціальних мережах чи на торговельних майданчиках, а всю офіційну інформацію щодо придбання паливної деревини публікує на сайті ДП «Ліси України» та на сторінках Поліського лісового офісу.За інформацією підприємства, станом на 24 липня 2026 року для непромислового використання вже реалізували 233,3 тис. кубометрів дров'яної деревини, що на 117,8 тис. кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Населенню продали 194,4 тис. кубометрів дров.Середня вартість паливних дров для населення становить 1170 гривень за кубометр із ПДВ. Зокрема, дрова твердих порід коштують у середньому 1408 грн за кубометр, хвойних – 1064 грн, м'яколистяних – 1099 грн. У підприємстві зазначають, що ціни залишилися на рівні минулого року.Станом на 24 липня на складах ДП «Ліси України» залишалося 18,3 тис. кубометрів дров'яної деревини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію