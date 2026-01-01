Бракує коштів на навчання: суд зобов’язав волинянина сплачувати аліменти повнолітній доньці-студентці





Позивачка зазначила, що через денну форму навчання не має можливості працювати та самостійно забезпечувати себе. Її мати бере участь у матеріальному утриманні, однак цих коштів недостатньо.



Суд встановив, що навчання студентки триватиме до 30 червня 2028 року. Відповідно до Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання, до досягнення ними 23 років.



У результаті суд постановив стягувати з батька аліменти у розмірі частки від усіх видів заробітку щомісяця, починаючи з 30 жовтня 2025 року і до завершення навчання доньки, але не довше ніж до досягнення нею 23-річного віку.



Крім того, з чоловіка стягнуть 1211 гривень 20 копійок судового збору. Рішення в частині виплати аліментів за один місяць підлягає негайному виконанню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд задовольнив позов студентки Волинського національного університету імені Лесі Українки про стягнення аліментів із батька на час навчання. Дівчина навчається на денній формі та потребує матеріальної допомоги. Про це йдеться в рішенні суду, пише "Нова доба" Позивачка зазначила, що через денну форму навчання не має можливості працювати та самостійно забезпечувати себе. Її мати бере участь у матеріальному утриманні, однак цих коштів недостатньо.Суд встановив, що навчання студентки триватиме до 30 червня 2028 року. Відповідно до Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання, до досягнення ними 23 років.У результаті суд постановив стягувати з батька аліменти у розмірі частки від усіх видів заробітку щомісяця, починаючи з 30 жовтня 2025 року і до завершення навчання доньки, але не довше ніж до досягнення нею 23-річного віку.Крім того, з чоловіка стягнуть 1211 гривень 20 копійок судового збору. Рішення в частині виплати аліментів за один місяць підлягає негайному виконанню.

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