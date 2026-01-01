Росія знищила шкільну літературу: у Луцьку не надійшла частина підручників для 9-х класів





Найбільше затримка стосується підручників для учнів 9-х класів, повідомляють у департаменті освіти Луцької міської ради. За інформацією Міністерства освіти і науки, видавництва повторно друкують наклади з:



української мови та літератури;



фізики;



хімії;



іноземних мов;



алгебри;



геометрії.



Окремо триває друк підручників Нової української школи з:



інформатики;



історії України;



всесвітньої історії;



біології;



географії.



У МОН повідомляють, що попри втрату частини накладів планують забезпечити школи цими підручниками до 1 вересня.



Із затримкою можуть надійти й окремі підручники для учнів 4-х класів. Згідно з графіком міністерства, їх доставлятимуть до закладів освіти протягом серпня та вересня. Підручники для дітей з особливими освітніми потребами мають надійти до 1 грудня.



Заклади загальної середньої освіти Луцької громади продовжують отримувати підручники до нового навчального року. Водночас, якщо окремі друковані підручники не встигнуть доставити до початку навчального року, учні користуватимуться електронними версіями. Після завершення повторного друку всі заклади освіти громади отримають паперові примірники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частину навчальної літератури луцькі школи отримають із затримкою, адже російські атаки знищили чимало надрукованих накладів, і видавництва змушені друкувати їх повторно, пише misto.media Найбільше затримка стосується підручників для учнів 9-х класів, повідомляють у департаменті освіти Луцької міської ради. За інформацією Міністерства освіти і науки, видавництва повторно друкують наклади з:української мови та літератури;фізики;хімії;іноземних мов;алгебри;геометрії.Окремо триває друк підручників Нової української школи з:інформатики;історії України;всесвітньої історії;біології;географії.У МОН повідомляють, що попри втрату частини накладів планують забезпечити школи цими підручниками до 1 вересня.Із затримкою можуть надійти й окремі підручники для учнів 4-х класів. Згідно з графіком міністерства, їх доставлятимуть до закладів освіти протягом серпня та вересня. Підручники для дітей з особливими освітніми потребами мають надійти до 1 грудня.Заклади загальної середньої освіти Луцької громади продовжують отримувати підручники до нового навчального року. Водночас, якщо окремі друковані підручники не встигнуть доставити до початку навчального року, учні користуватимуться електронними версіями. Після завершення повторного друку всі заклади освіти громади отримають паперові примірники.

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