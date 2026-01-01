На Ковельській чоловік побив лучанина та пограбував

На Ковельській чоловік побив лучанина та пограбував
На Волині чоловік вчинив розбій і втік: поліцейські затримали зухвалого зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія відбулась у Луцьку 4 серпня, близько 21.30.

Потерпілий лучанин, 1974 року народження, з заявою до поліції звернувся учора. Чоловік повідомив, що напередодні по вулиці Ковельській невідома особа вдарила його кулаком, внаслідок чого той втратив свідомість. Зухвалець у подальшому заволодів його мобільним телефоном, планшетом, рюкзаком, значною сумою коштів та іншими речами.

Співробітники управління карного розшуку, кримінальної поліції Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчі, провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили причетного по гарячих слідах. Це – лучанин, 1996 року народження, перебуває в статусі СЗЧ.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва військової прокуратури, оголосять йому про підозру за ч.4 ст. 187 КК України. Йдеться про розбій в умовах воєнного стану. Санкція – позбавлення волі від 8 до 15 років.


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Теги: Луцьк, поліція, розбій
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