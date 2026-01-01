На Волині спалахнула хата: вогонь перекинувся на сусідній будинок





Внаслідок пожеж люди не травмувалися, розповів Олександр Шумик.



«На місце виклику прибули рятувальники з міста Ковель та місцева пожежна охорона села Поворськ. По прибуттю рятувальників, вогнем було повністю охоплений дерев'яний будинок і через сильне горіння вогонь перекинувся на сусідній будинок», — розповів Олександр Шумик.



На гасіння вогню подали чотири водяних стволи. Пожежа виникла о 16:43, загасили займання о 18:42.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Козлиничі Ковельського району горіли дві хати. Вогонь однієї із них перекинувся на сусідню. Рятувальники гасили вогонь понад дві години.Внаслідок пожеж люди не травмувалися, розповів Суспільному начальник відділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині«На місце виклику прибули рятувальники з міста Ковель та місцева пожежна охорона села Поворськ. По прибуттю рятувальників, вогнем було повністю охоплений дерев'яний будинок і через сильне горіння вогонь перекинувся на сусідній будинок», — розповів Олександр Шумик.На гасіння вогню подали чотири водяних стволи. Пожежа виникла о 16:43, загасили займання о 18:42.Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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