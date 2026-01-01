Волинянин хотів відкупитися в поліцейських від поїздки до ТЦК





Про це виданню



Інцидент стався 9-го жовтня 2024 року близько 07:04 у Любомлі. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen» під керуванням обвинуваченого по вулиці Соборності через порушення правил дорожнього руху (п. 31.4.3 б ПДР України).



Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію (ст. 210, 210-1 КУпАП).



Щоб уникнути доставки до найближчого ТЦК та СП, чоловік, перебуваючи в службовому авто поліцейських «Peugeot», запропонував правоохоронцям грошову «вигоду». Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав 4 880 гривень у підставку для стаканів між передніми сидіннями.



Інспектор поліції від грошей відмовився та одразу викликав на місце події оперативну групу.



У судовому засіданні обвинувачений, наразі військовослужбовець із Нововолинська, раніше не судимий, повністю визнав свою вину. Він підтвердив усі обставини справи та заявив, що щиро кається.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Згідно з ухвалою суду, йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Нововолинська постав перед судом за спробу дати хабар поліцейським. Чоловік намагався за 4 880 гривень відкупитися від доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це виданню «БУГ» стало відомо з вироку Любомльського районного суду.Інцидент стався 9-го жовтня 2024 року близько 07:04 у Любомлі. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen» під керуванням обвинуваченого по вулиці Соборності через порушення правил дорожнього руху (п. 31.4.3 б ПДР України).Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію (ст. 210, 210-1 КУпАП).Щоб уникнути доставки до найближчого ТЦК та СП, чоловік, перебуваючи в службовому авто поліцейських «Peugeot», запропонував правоохоронцям грошову «вигоду». Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав 4 880 гривень у підставку для стаканів між передніми сидіннями.Інспектор поліції від грошей відмовився та одразу викликав на місце події оперативну групу.У судовому засіданні обвинувачений, наразі військовослужбовець із Нововолинська, раніше не судимий, повністю визнав свою вину. Він підтвердив усі обставини справи та заявив, що щиро кається.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).Згідно з ухвалою суду, йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію