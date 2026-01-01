Волинянин хотів відкупитися в поліцейських від поїздки до ТЦК
Сьогодні, 08:25
Уродженець Нововолинська постав перед судом за спробу дати хабар поліцейським. Чоловік намагався за 4 880 гривень відкупитися від доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це виданню «БУГ» стало відомо з вироку Любомльського районного суду.
Інцидент стався 9-го жовтня 2024 року близько 07:04 у Любомлі. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen» під керуванням обвинуваченого по вулиці Соборності через порушення правил дорожнього руху (п. 31.4.3 б ПДР України).
Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію (ст. 210, 210-1 КУпАП).
Щоб уникнути доставки до найближчого ТЦК та СП, чоловік, перебуваючи в службовому авто поліцейських «Peugeot», запропонував правоохоронцям грошову «вигоду». Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав 4 880 гривень у підставку для стаканів між передніми сидіннями.
Інспектор поліції від грошей відмовився та одразу викликав на місце події оперативну групу.
У судовому засіданні обвинувачений, наразі військовослужбовець із Нововолинська, раніше не судимий, повністю визнав свою вину. Він підтвердив усі обставини справи та заявив, що щиро кається.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Згідно з ухвалою суду, йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.
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Про це виданню «БУГ» стало відомо з вироку Любомльського районного суду.
Інцидент стався 9-го жовтня 2024 року близько 07:04 у Любомлі. Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль «Volkswagen» під керуванням обвинуваченого по вулиці Соборності через порушення правил дорожнього руху (п. 31.4.3 б ПДР України).
Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію (ст. 210, 210-1 КУпАП).
Щоб уникнути доставки до найближчого ТЦК та СП, чоловік, перебуваючи в службовому авто поліцейських «Peugeot», запропонував правоохоронцям грошову «вигоду». Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав 4 880 гривень у підставку для стаканів між передніми сидіннями.
Інспектор поліції від грошей відмовився та одразу викликав на місце події оперативну групу.
У судовому засіданні обвинувачений, наразі військовослужбовець із Нововолинська, раніше не судимий, повністю визнав свою вину. Він підтвердив усі обставини справи та заявив, що щиро кається.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Згідно з ухвалою суду, йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.
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