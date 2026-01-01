На Волині у річці Стир втопився 12-річний хлопчик





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Дитина поїхала з дому велосипедом, а згодом біля річки виявили її одяг та велосипед.



Участь у пошукових роботах узяли місцеві жителі, рятувальники, правоохоронці. Пізно ввечері тіло хлопця у воді виявили його односельчани. Обставини трагедії з’ясовують.



"Шановні батьки, контролюйте місця перебування дітей, пояснюйте їм небезпеку купання без нагляду дорослих та не залишайте самих поблизу водойм", - наголошують рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 серпня у селі Чарторийськ Камінь-Каширського району на річці Стир загинув хлопець, 2014 року народження.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Дитина поїхала з дому велосипедом, а згодом біля річки виявили її одяг та велосипед.Участь у пошукових роботах узяли місцеві жителі, рятувальники, правоохоронці. Пізно ввечері тіло хлопця у воді виявили його односельчани. Обставини трагедії з’ясовують."Шановні батьки, контролюйте місця перебування дітей, пояснюйте їм небезпеку купання без нагляду дорослих та не залишайте самих поблизу водойм", - наголошують рятувальники.

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