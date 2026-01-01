На Волині у річці Стир втопився 12-річний хлопчик
Сьогодні, 09:25
5 серпня у селі Чарторийськ Камінь-Каширського району на річці Стир загинув хлопець, 2014 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Дитина поїхала з дому велосипедом, а згодом біля річки виявили її одяг та велосипед.
Участь у пошукових роботах узяли місцеві жителі, рятувальники, правоохоронці. Пізно ввечері тіло хлопця у воді виявили його односельчани. Обставини трагедії з’ясовують.
"Шановні батьки, контролюйте місця перебування дітей, пояснюйте їм небезпеку купання без нагляду дорослих та не залишайте самих поблизу водойм", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Дитина поїхала з дому велосипедом, а згодом біля річки виявили її одяг та велосипед.
Участь у пошукових роботах узяли місцеві жителі, рятувальники, правоохоронці. Пізно ввечері тіло хлопця у воді виявили його односельчани. Обставини трагедії з’ясовують.
"Шановні батьки, контролюйте місця перебування дітей, пояснюйте їм небезпеку купання без нагляду дорослих та не залишайте самих поблизу водойм", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Ковельській чоловік побив лучанина та пограбував
Сьогодні, 10:43
На Волині у річці Стир втопився 12-річний хлопчик
Сьогодні, 09:25
Волинянин хотів відкупитися в поліцейських від поїздки до ТЦК
Сьогодні, 08:25