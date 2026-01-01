КНДР передала Росії понад 100 ракет: в ISW попередили про нову загрозу для України





Про це повідомляє



У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на заході Росії розпочалося розгортання північнокорейського ракетного підрозділу у складі близько 90 солдатів, оснащеного 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.



Крім того, Північна Корея раніше вже відправила до Росії партію з 40 північнокорейських балістичних ракет КН-23/24.



В ISW зазначили, що використання Росією північнокорейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення ракет.



Аналітики вважають, що Росія та КНДР прагнуть скористатися обмеженими запасами українських перехоплювачів для перехоплення балістичних ракет, щоб перевірити характеристики північнокорейських ракет".



При цьому додавання більшої кількості північнокорейських ракет до арсеналу Росії, ймовірно, дозволить їй у найближчому майбутньому активізувати балістичні ракетні удари по Україні, не вдаючись до використання своїх запасів.



Північнокорейські ракети, що мають більшу бойову навантаження, але меншу точність, найімовірніше, спричинять більш масштабні руйнування та жертви, особливо серед цивільного населення та мешканців.



КНДР розгортає ракетний підрозділ у Росії



Нагадаємо, на заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї.



За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формують підрозділ, до якого можуть увійти близько 90 північнокорейських військовослужбовців та шість пускових установок зі 120 балістичними ракетами.



Водночас Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї і почала активніше їх застосовувати після майже річної перерви.



За даними Reuters, українські радари зафіксували ракетні сліди, які відповідають північнокорейським KN-23 або KN-24, під час удару по селу Радушному поблизу Кривого Рогу.



Тоді ракета КНДР влучила по будинку багатодітної родини. Загинули подружжя та семеро дітей.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресор об'єднався з "божевільним режимом" у Північній Кореї заради ракет і вбивства українських дітей.



У МЗС України наголосили, що ракетні підрозділи КНДР у Росії у разі розгортання стануть законною воєнною ціллю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея перекинула до Росії партію з понад 100 балістичних ракет та спеціалізовані ракетні підрозділи. Це спричинить ще масштабніші руйнування та жертви серед цивільного населення в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на заході Росії розпочалося розгортання північнокорейського ракетного підрозділу у складі близько 90 солдатів, оснащеного 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.Крім того, Північна Корея раніше вже відправила до Росії партію з 40 північнокорейських балістичних ракет КН-23/24.В ISW зазначили, що використання Росією північнокорейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення ракет.Аналітики вважають, що Росія та КНДР прагнуть скористатися обмеженими запасами українських перехоплювачів для перехоплення балістичних ракет, щоб перевірити характеристики північнокорейських ракет".При цьому додавання більшої кількості північнокорейських ракет до арсеналу Росії, ймовірно, дозволить їй у найближчому майбутньому активізувати балістичні ракетні удари по Україні, не вдаючись до використання своїх запасів.Північнокорейські ракети, що мають більшу бойову навантаження, але меншу точність, найімовірніше, спричинять більш масштабні руйнування та жертви, особливо серед цивільного населення та мешканців.Нагадаємо, на заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї.За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формують підрозділ, до якого можуть увійти близько 90 північнокорейських військовослужбовців та шість пускових установок зі 120 балістичними ракетами.Водночас Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї і почала активніше їх застосовувати після майже річної перерви.За даними Reuters, українські радари зафіксували ракетні сліди, які відповідають північнокорейським KN-23 або KN-24, під час удару по селу Радушному поблизу Кривого Рогу.Тоді ракета КНДР влучила по будинку багатодітної родини. Загинули подружжя та семеро дітей.Президент Українизаявив, що агресор об'єднався з "божевільним режимом" у Північній Кореї заради ракет і вбивства українських дітей.У МЗС України наголосили, що ракетні підрозділи КНДР у Росії у разі розгортання стануть законною воєнною ціллю.

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