Скільки на Волині є мільйонерів

Скільки на Волині є мільйонерів
На Волині є 410 мільйонерів. Принаймні стільки осіб задекларували свої доходи обсягом понад 1 млн грн, які заробили за попередній 2025 рік.

Про це у відповіді на інформаційний запит телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили у Волинській податковій.

Але й серед цих багатіїв є й мультимільйонери. Так, найбільша сума, яка задекларована однією особою, становить понад 57 млн грн.

Загалом, як повідомили у податковій, ці платники податків задекларували в сукупності понад 3,2 млрд грн доходів, отриманих торік.

Основними джерелами заробітку цих мільонів є іноземні доходи, інвестиційний прибуток та доходи від успадкованого майна.