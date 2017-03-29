Скільки на Волині є мільйонерів
Сьогодні, 07:32
На Волині є 410 мільйонерів. Принаймні стільки осіб задекларували свої доходи обсягом понад 1 млн грн, які заробили за попередній 2025 рік.
Про це у відповіді на інформаційний запит телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили у Волинській податковій.
Але й серед цих багатіїв є й мультимільйонери. Так, найбільша сума, яка задекларована однією особою, становить понад 57 млн грн.
Загалом, як повідомили у податковій, ці платники податків задекларували в сукупності понад 3,2 млрд грн доходів, отриманих торік.
Основними джерелами заробітку цих мільонів є іноземні доходи, інвестиційний прибуток та доходи від успадкованого майна.
Про це у відповіді на інформаційний запит телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили у Волинській податковій.
Але й серед цих багатіїв є й мультимільйонери. Так, найбільша сума, яка задекларована однією особою, становить понад 57 млн грн.
Загалом, як повідомили у податковій, ці платники податків задекларували в сукупності понад 3,2 млрд грн доходів, отриманих торік.
Основними джерелами заробітку цих мільонів є іноземні доходи, інвестиційний прибуток та доходи від успадкованого майна.