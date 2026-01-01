«Голос Америки» відновлення українською





Про це повідомив у Facebook керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка, передає



За його словами, відновлення української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії "Голосу Америки" та інтересів США.



"Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України", – написав Петричка.



"Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами", – додав він.



Руслан Петричка повідомив, що номінально залишається керівником української служби "Голосу Америки", однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення.



Мережа "Голосу Америки"" майже не працювала з 15 березня 2025 року – після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Працівники подали позов, але суд відмовився втручатися.



Трамп заявив, що мережа є "антитрампівською", і назвав її "Голосом радикальної Америки". Її співробітники заявляли, що вони дотримуються свого зобов'язання повідомляти про новини без упередження.



Торік у червні адміністрація Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівникам "Голосу Америки".



Однак у березні цього року Федеральний суддя постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно скасувати своє рішення, яке призвело до відставки працівників "Голосу Америки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівництво "Голосу Америки" ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи.Про це повідомив у Facebook керівник української служби "Голосу Америки", передає "Європейська правда" За його словами, відновлення української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії "Голосу Америки" та інтересів США."Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України", – написав Петричка."Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами", – додав він.Руслан Петричка повідомив, що номінально залишається керівником української служби "Голосу Америки", однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення.Мережа "Голосу Америки"" майже не працювала з 15 березня 2025 року – після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Працівники подали позов, але суд відмовився втручатися.Трамп заявив, що мережа є "антитрампівською", і назвав її "Голосом радикальної Америки". Її співробітники заявляли, що вони дотримуються свого зобов'язання повідомляти про новини без упередження.Торік у червні адміністрація Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівникам "Голосу Америки".Однак у березні цього року Федеральний суддя постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно скасувати своє рішення, яке призвело до відставки працівників "Голосу Америки".

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